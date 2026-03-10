Вперше за свою історію знаменита Шнобелівська премія (Ig Nobel Prize) змінює прописку.

Організатори вирішили перенести щорічну церемонію вручення нагород зі Сполучених Штатів до Європи.

Головна причина – занепокоєння через посилення міграційної політики США, що робить подорож для науковців “небезпечною”.

Про це оголосив засновник премії та головний редактор журналу Annals of Improbable Research Марк Абрагамс.

Шнобелівська премія покидає США

Традиційно церемонія відбувалася у стінах провідних американських університетів – Гарварду чи Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Проте цього року 36-та за рахунком урочиста подія відбудеться в швейцарському Цюриху. За словами Марка Абрагамса, організатори більше не можуть гарантувати безпеку та спокій своїм гостям.

Рішення ухвалили на тлі посилення імміграційного контролю в США, що торкнулося не лише нелегальних мігрантів, а й власників студентських та обмінних віз.

Марк Абрагамс пояснив, що протягом останнього року відвідування країни стало небезпечним для гостей. Він зазначив, що організатори не можуть із чистою совістю просити нових переможців або міжнародних журналістів їхати до США.

Минулого року чотири з десяти лауреатів не приїхали на церемонію до Бостона.

Нова локація та плани

Цьогорічну церемонію готують спільно з Цюрихським університетом та Федеральною вищою технічною школою Цюриха (ETH).

Швейцарію обрали не випадково – організатори зазначають, що ця країна завжди сприяла розвитку неординарних ідей, від фізики Альберта Ейнштейна до створення годинників із зозулею.

Шнобелівська премія планує затриматися в Європі надовго. Церемонія відбуватиметься в Цюриху кожні два роки, а у проміжні роки нагородження планують проводити в інших європейських містах.

Наразі у організаторів немає жодних планів щодо повернення премії до Сполучених Штатів.

Що таке Шнобелівська премія

Це сатирична нагорода, яку вручають за дослідження, що спочатку змушують людей сміятися, а потім – замислитися. Попри кумедність тем, більшість лауреатів – серйозні науковці, чиї праці мають реальне підґрунтя.

Наприклад, серед яскравих робіт минулих років були дослідження про те, чи захищає фарбування корів під зебр від укусів мух, а також вивчення впливу алкоголю на здатність людини розмовляти іноземною мовою.

Також відомим є дослідження швейцарського епідеміолога Міло Пухана, який довів, що гра на музичному інструменті диджериду допомагає позбутися хропіння.

За традицією, під час церемонії переможців закидають паперовими літачками, а самі нагороди вручають справжні Нобелівські лауреати.

