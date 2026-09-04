У швейцарському Цюриху відбулася 36 щорічна церемонія вручення Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize).

Ця нагорода, що є пародією на Нобелівську премію, відзначає незвичайні наукові дослідження, які “спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують їх задуматися”.

У Швейцарії вручили Шнобелівську премію 2026

Головною темою цьогорічного заходу стали гриби: глядачів розважали оперною арією про гриби у виконанні нобелівських лауреатів у відповідних костюмах, а також традиційним киданням паперових літачків.

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Цьогоріч нагороди вручили у 10 категоріях за дослідження, що охоплюють найрізноманітніші сфери життя:

Економіка: науковці довели, що представники вищого класу частіше за інших хапають цукерки з дитячих запасів та вдаються до неетичної поведінки.

науковці довели, що представники вищого класу частіше за інших хапають цукерки з дитячих запасів та вдаються до неетичної поведінки. Хімія: нагороду отримало дослідження, яке виявило, що молоко тарганів містить утричі більше енергії, ніж звичайне коров’яче.

нагороду отримало дослідження, яке виявило, що молоко тарганів містить утричі більше енергії, ніж звичайне коров’яче. Медицина: лауреатами стали автори аеродинамічного дослідження процесів сякання носа.

лауреатами стали автори аеродинамічного дослідження процесів сякання носа. Фізика: премію здобула розробка пісуарів, які запобігають утворенню бризок.

премію здобула розробка пісуарів, які запобігають утворенню бризок. Біомеханіка: нагороду вибороло дослідження еволюційної історії поцілунків.

Також серед лауреатів опинився проєкт, автори якого навмисно наступали на різні частини отруйної змії, аби з’ясувати, що саме провокує тварину на укус.

Раніше ми писали, що Шнобелівська премія переїжджає до Європи із США. Організатори занепокоєні посиленням міграційної політики та проблемами з візами.

Шнобелівська премія планує затриматися в Європі надовго. Церемонія відбуватиметься в Цюриху кожні два роки, а у проміжні роки нагородження планують проводити в інших європейських містах.

Джерело : CNN

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