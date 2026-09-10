Сентябрьская презентация Apple привлекла внимание не только новыми возможностями смартфонов, но и их ценами. В Украине ритейлеры уже открыли предзаказ на новую линейку, причем стоимость одних и тех же моделей может отличаться в зависимости от магазина и конфигурации.

Существенно ударят по кошельку дизайнерские модели и смартфоны с большим объемом памяти. Самый дорогой iPhone Duo в некоторых магазинах стоит более 200 тыс. грн.

Факты ICTV узнавали, сколько будут стоить новые iPhone 18 в Украине и за какие модели придется заплатить больше всего.

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iPhone 18 Pro Max: сколько будет стоить в Украине

Продавцы уже определили стартовые цены на новые iPhone 18 в магазинах Украины. При этом единой стоимости нет, поскольку цена зависит от модели, объема памяти и конкретного продавца.

По актуальным предложениям ритейлеров, iPhone 18 Pro Max стоит от 98 449 до 138 729 грн.

Для этой модели доступны конфигурации на 256, 512 ГБ, а также на 1 и 2 ТБ.

Среди цветов iPhone 18 Pro Max заявлены темно-вишневый, светло-голубой, черный и серебристый.

Цена iPhone 18 Pro в украинских магазинах составляет от 99 999 до 108 999 грн.

То есть даже базовые варианты новой Pro-линейки стоят около 100 тыс. грн. Для покупателей, которые выбирают больший объем памяти или более дорогую версию, сумма заметно вырастет.

iPhone Duo: сколько будет стоить складной iPhone в Украине

iPhone Duo — новый складной смартфон Apple, который в разложенном виде получает внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, а в сложенном формате остается компактным устройством.

В украинских магазинах цены на iPhone Duo стартуют от 156 629 грн и достигают 201 379 грн.

Для модели заявлены два цвета, а именно темно-синий и жемчужно-белый.

iPhone Duo является самым дорогим вариантом в новой линейке. Топовая версия стоимостью более 200 тыс. грн уже стоит как подержанный автомобиль или значительная часть ремонта квартиры, поэтому назвать такой смартфон доступной покупкой сложно.

Чем новые iPhone отличаются от предшественников

Apple сделала ставку не только на обновление процессора или камер. В Pro Max появилась камера с механической диафрагмой. Во время съемки специальные лепестки физически изменяют отверстие, через которое попадает свет.

Смартфон также получил новый чип A20 Pro, аккумулятор с заявленным временем воспроизведения видео до 45 часов и обновленные модули беспроводной связи.

Отдельно Apple сделала акцент на функциях, связанных с подтверждением подлинности фотографий. Камера формирует данные, которые позволяют проверить происхождение снимка и отличить его от изображения, созданного или измененного с помощью искусственного интеллекта.

У складного iPhone другой главный акцент, а именно формат. Внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма позволяет использовать смартфон почти как компактный планшет. Система поддерживает работу в двух окнах, перетаскивание файлов между приложениями и интерфейс, адаптированный под большой экран.

Из-за тонкого корпуса вместо Face ID в устройстве используется Touch ID в боковой кнопке. Также заявлена поддержка Apple Pencil.

Сравнивать цены на новые iPhone в Украине нужно с учетом того, что разные магазины устанавливают собственную стоимость. На цену влияют конфигурация смартфона, объем памяти и конкретное предложение продавца.

Поэтому перед покупкой стоит проверять не только название модели, но и объем памяти и условия конкретного магазина. Разница между предложениями может составлять десятки тысяч гривен.

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