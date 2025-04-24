Музыкальная премия Yuna 2025 объявила победителей: триумф ОЕ и спецнаграды

В Октябрьском дворце столицы состоялась церемония награждения музыкальной премии Yuna 2025 — одного из главных ежегодных событий в украинском шоу-бизнесе.

Ведущим вечера стал Анатолий Анатолич, который не только в третий раз вел церемонию, но и поразил обновленным образом — похудел ради этого на 10 кг.

Yuna 2025 — полный список победителей

В этом году премия отметила победителей в 14 категориях, в частности за лучший альбом, песню, клип, концертное шоу, хип-хоп-хит и менеджмент артиста. Больше всего наград — по три — получили Океан Эльзы и Monatik. Впрочем, немало звезд проигнорировали церемонию.

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Полный список победителей премии Yuna 2025 выглядит так:

Лучшая рок-группа — Океан Эльзы

Лучший альбом — Той день (Океан Эльзы)

Лучшее концертное шоу — Той день (Океан Эльзы)

Лучший дуэт — Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Лучшая песня — Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Лучший видеоклип — А, що? (Monatik)

Лучшая песня к фильму — Старі фотографії, Monatik

Лучший менеджмент артиста — Monatik Corporation

Лучший исполнитель — Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница — Kola

Лучшая поп-группа — Adam

Лучший хип-хоп-хит — Врубай, Parfeniuk

Открытие года — Domiy

Спецнаграда за вклад в развитие музыкальной культуры — Олег Собчук и группа СКАЙ

Лично на сцену за статуэтками вышло только четверо лауреатов — Parfeniuk, Domiy, СКАЙ и Артем Пивоваров, чья речь ограничилась двумя словами: Большое спасибо. Это стало контрастом с его эмоциональной речью на Yuna 2021, когда он впервые одержал победу.

Музыкальная премия Yuna, основанная в 2011 году, во время полномасштабной войны претерпела изменения. Так, в 2023-м организаторы решили раздать награды в одной категории под названием Песни несокрушимой Украины. Тогда было выбрано 12 треков, которые определили как наиболее знаковые в период испытаний.

Фото: премия Yuna

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