Музична премія Yuna 2025 оголосила переможців: тріумф ОЕ та спецнагороди
У Жовтневому палаці столиці відбулася церемонія нагородження музичної премії Yuna 2025 – однієї з головних щорічних подій в українському шоубізнесі.
Ведучим вечора став Анатолій Анатоліч, який не лише втретє вів церемонію, а й вразив оновленим образом – схуд заради цього на 10 кг.
Yuna 2025 – повний список переможців
Цьогорічна премія відзначила переможців у 14 категоріях, зокрема за найкращий альбом, пісню, кліп, концертне шоу, хіп-хоп-хіт і менеджмент артиста. Найбільше нагород – по три – отримали Океан Ельзи та Monatik. Втім, чимало зірок проігнорували церемонію.
Повний список переможців премії Yuna 2025:
- Найкращий рок-гурт – Океан Ельзи
- Найкращий альбом – Той день (Океан Ельзи)
- Найкраще концертне шоу – Той день (Океан Ельзи)
- Найкращий дует – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria
- Найкраща пісня – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria
- Найкращий відеокліп – А, що? (Monatik)
- Найкраща пісня до фільму – Старі фотографії, Monatik
- Найкращий менеджмент артиста – Monatik Corporation
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
- Найкраща виконавиця – Kola
- Найкращий попгурт – Adam
- Найкращий хіп-хоп-хіт – Врубай, Parfeniuk
- Відкриття року – Domiy
- Спецнагорода за внесок у розвиток музичної культури – Олег Собчук та гурт СКАЙ
Особисто на сцену за статуетками вийшло лише четверо лауреатів – Parfeniuk, Domiy, СКАЙ та Артем Пивоваров, чия промова обмежилася двома словами: Дуже дякую. Це стало контрастом з його емоційною промовою на Yuna 2021, коли він вперше здобув перемогу.
Музична премія Yuna, заснована у 2011 році, під час повномасштабної війни зазнала змін. Так, у 2023-му організатори вирішили роздати нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України. Тоді було обрано 12 треків, що визначили як найбільш знакові у період випробувань.
Фото: премія Yuna