Музична премія Yuna 2025 оголосила переможців: тріумф ОЕ та спецнагороди

У Жовтневому палаці столиці відбулася церемонія нагородження музичної премії Yuna 2025 – однієї з головних щорічних подій в українському шоубізнесі.

Ведучим вечора став Анатолій Анатоліч, який не лише втретє вів церемонію, а й вразив оновленим образом – схуд заради цього на 10 кг.

Yuna 2025 – повний список переможців

Цьогорічна премія відзначила переможців у 14 категоріях, зокрема за найкращий альбом, пісню, кліп, концертне шоу, хіп-хоп-хіт і менеджмент артиста. Найбільше нагород – по три – отримали Океан Ельзи та Monatik. Втім, чимало зірок проігнорували церемонію.

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Повний список переможців премії Yuna 2025:

Найкращий рок-гурт – Океан Ельзи

Найкращий альбом – Той день (Океан Ельзи)

Найкраще концертне шоу – Той день (Океан Ельзи)

Найкращий дует – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Найкраща пісня – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Найкращий відеокліп – А, що? (Monatik)

Найкраща пісня до фільму – Старі фотографії, Monatik

Найкращий менеджмент артиста – Monatik Corporation

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця – Kola

Найкращий попгурт – Adam

Найкращий хіп-хоп-хіт – Врубай, Parfeniuk

Відкриття року – Domiy

Спецнагорода за внесок у розвиток музичної культури – Олег Собчук та гурт СКАЙ

Особисто на сцену за статуетками вийшло лише четверо лауреатів – Parfeniuk, Domiy, СКАЙ та Артем Пивоваров, чия промова обмежилася двома словами: Дуже дякую. Це стало контрастом з його емоційною промовою на Yuna 2021, коли він вперше здобув перемогу.

Музична премія Yuna, заснована у 2011 році, під час повномасштабної війни зазнала змін. Так, у 2023-му організатори вирішили роздати нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України. Тоді було обрано 12 треків, що визначили як найбільш знакові у період випробувань.

Фото: премія Yuna

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