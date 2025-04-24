Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Конгресмен США побував на фронті в Україні та надіслав послання Путіну
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Музична премія Yuna 2025 оголосила переможців: тріумф ОЕ та спецнагороди

премія Yuna 2025

У Жовтневому палаці столиці відбулася церемонія нагородження музичної премії Yuna 2025 – однієї з головних щорічних подій в українському шоубізнесі.

Ведучим вечора став Анатолій Анатоліч, який не лише втретє вів церемонію, а й вразив оновленим образом – схуд заради цього на 10 кг.

Yuna 2025 – повний список переможців

Цьогорічна премія відзначила переможців у 14 категоріях, зокрема за найкращий альбом, пісню, кліп, концертне шоу, хіп-хоп-хіт і менеджмент артиста. Найбільше нагород – по три – отримали Океан Ельзи та Monatik. Втім, чимало зірок проігнорували церемонію.

Зараз дивляться

Повний список переможців премії Yuna 2025:

  • Найкращий рок-гурт – Океан Ельзи
  • Найкращий альбом – Той день (Океан Ельзи)
  • Найкраще концертне шоу – Той день (Океан Ельзи)
  • Найкращий дует – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria
  • Найкраща пісня – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria
  • Найкращий відеокліп –  А, що? (Monatik)
  • Найкраща пісня до фільму – Старі фотографії, Monatik
  • Найкращий менеджмент артиста – Monatik Corporation
  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
  • Найкраща виконавиця – Kola
  • Найкращий попгурт – Adam
  • Найкращий хіп-хоп-хіт – Врубай, Parfeniuk
  • Відкриття року – Domiy
  • Спецнагорода за внесок у розвиток музичної культури – Олег Собчук та гурт СКАЙ

Особисто на сцену за статуетками вийшло лише четверо лауреатів – Parfeniuk, Domiy, СКАЙ та Артем Пивоваров, чия промова обмежилася двома словами: Дуже дякую. Це стало контрастом з його емоційною промовою на Yuna 2021, коли він вперше здобув перемогу.

Музична премія Yuna, заснована у 2011 році, під час повномасштабної війни зазнала змін. Так, у 2023-му організатори вирішили роздати нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України. Тоді було обрано 12 треків, що визначили як найбільш знакові у період випробувань.

Читайте також
Про той самий лютий: Вакарчук випустив нову чуттєву пісню
Святослав Вакарчук

Фото: премія Yuna

Премія Yuna
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь