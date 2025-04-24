В такие моменты слова бессильны: реакция звезд на обстрел Киева 24 апреля

В ночь на 24 апреля Киев снова оказался под жестоким ударом России. Воздушную тревогу сопровождали взрывы почти во всех районах столицы.

В социальных сетях украинские звезды массово делились личными переживаниями. Факты ICTV узнали, как прошла эта тяжелая ночь для ведущих, актеров и певцов.

Реакция звезд на обстрел Киева 24 апреля 2025 года

Актриса Ирина Кудашова назвала эту ночь самой страшной с момента возвращения в Киев. В своем большом посте она рассказала, как дом буквально трясся, а взрывы были такими громкими, что даже в укрытии она едва не пережила паническую атаку.

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— Всю ночь я не уснула ни на минуту, мониторила новости, было очень страшно. После отбоя — в душ, прийти в себя и сразу на смену. Я всегда держусь, всегда нахожу силы, а сегодня не понимаю, как себя собрать, — призналась Ирина.

Ведущий Андрей Бедняков провел ночь в машине вместе с собакой Буфой. По словам Андрея, пес держал хвост пистолетом, а вот он испугался.

— Очень хочется видеть у себя на паркинге всех тех дипломатов, которые говорят, что Путину можно верить, а Россия хочет мира! — написал Бедняков, призвав украинцев переводить ярость в донаты.

Певица Наталья Могилевская коротко, но емко описала атмосферу утра после обстрела.

— Ужасная ночь, ужасное утро… Боль и злость. Мои искренние соболезнования родным погибших и пострадавших, — отметила артистка.

Певица Ольга Цибульская вспомнила о количестве жертв обстрела, добавив, что словами здесь не помочь.

— Девять погибших в Киеве, 63 человека пострадали, 42 госпитализированы, среди них — шесть детей. В такие моменты слова бессильны, — резюмировала Цибульская.

Семья звездной четы Инны и Тимура Мирошниченко также хорошо слышала взрывы. Инна поделилась нежной и одновременно болезненной сценой, как дети спали, прижав к себе игрушки.

— Марко закрывает уши мягкими игрушками… Я бы тоже не против чем-то закрыть уши, чтобы не так страшно было. Ангелина в это время размышляет, как она не любит целую страну. У меня 0% осуждения, — поделилась многодетная мама.

Жена ведущего Григория Решетника Кристина Решетник провела ночь с детьми в машине. Она показала, как ее сыновья уснули в темном салоне, позже опубликовала видео дома, пострадавшего от российской атаки, а утром сделала селфи в лифте, зафиксировав свое состояние.

— Разбита. От ночи в паркинге. От новостей. От всего происходящего. Мы все живем, как в фильме ужасов, — прокомментировала Кристина.

Блогер Алина Шаманская также показалась в лифте, спускаясь в укрытие.

— Калибры, Шахеды, баллистика… Надеюсь, с вами все хорошо. Думаю, всю ночь поведем в авто, — спрогнозировала Шаманская.

Ведущая Маша Ефросинина поделилась в сториз фото с сыном Сашей в метро, куда они спустились, чтобы спрятаться от российских ракет и дронов.

— Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро, — призналась Мария.

Актриса Екатерина Тышкевич ночью призвала всех находиться в безопасных местах.

— 1:30 ночи. Сидим в укрытии, потому что наши соседи йбр, — эмоционально высказалась Екатерина.

Хореограф Евгений Кот не сдержался от упоминания о переговорах со страной-террористом.

— Сидим под лестницей и чувствуем это! Особенно чувствует это моя девятимесячная дочка! Заболотные, вас проклинаю уже очень долгое время! — откровенно написал молодой отец.

На момент публикации материала стали известны уточненные данные о последствиях массированного обстрела. Есть информация о восьми погибших и более 70 пострадавших, включая детей. Эта атака стала одной из самых масштабных на столицу за последние месяцы.

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