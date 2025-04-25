Это заражение крови: Бенюк резко высказался о русском языке в Украине

Народный артист Украины Богдан Бенюк резко высказался об употреблении русского языка в Украине, назвав его “врагом” и “заражением крови”.

Актер объяснил, как реагирует на русскоязычных поклонников, какую языковую позицию занимает в театре, и что делать с подростками, которые не переходят на украинский.

Богдан Бенюк о русском языке

Бенюк, который живет в Киеве, где, по его словам, все еще слышно много русского языка, признался, что говорит своим русскоязычным поклонникам.

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— Я просто не отвечаю и все. Я руковожу театром, работаю в театре, в институтах, работаю в высших учебных заведениях, и надо стараться создать вокруг себя эту языковую среду. Тогда ты не будешь тратить лишние нервы ни на что, — рассказал артист.

По его убеждению, отказ от перехода на украинский язык — это не проявление свободы мышления, а сознательный выбор против национальной идентичности.

— Тот человек, который не хочет перейти, признался, что он не может, — просто его лишать работы и все. И я понимаю, что это правильно. Это не ущемление прав, а диктовка позиции нации, которая является государственной нацией в Украине, — пояснил свое мнение Богдан Бенюк.

Он вспомнил, как еще до полномасштабного вторжения некоторые театры в Киеве работали на русском, в частности театр имени Леси Украинки. Только после 2022 года, по его словам, языковая ситуация изменилась коренным образом.

Богдан Бенюк не является сторонником так называемой мягкой украинизации, более того, считает, что подростков, которые сопротивляются украинскому, показательно разговаривая на русском, нужно учить не словами, а действиями.

— Берешь розги, и по с*аке отпороть раз, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык, — отметил актер с присущей ему прямотой.

Богдан Бенюк напомнил, что для диктатора Путина интересы России заканчиваются там, где заканчивается русский язык. Именно поэтому актер убежден, что украинцы должны сделать выбор в пользу своего языка и государства.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Алина Доротюк

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