В отпуске: актер-военный Гарик Бирча приехал в Киев и встретился с Тополей
Актер Гарик Бирча, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, приехал в отпуск в Киев.
Как Гарик Бирча изменился за время войны
Фото с актером и военнослужащим ВСУ поделился его звездный сосед, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.
Мужчины встретились, чтобы пообщаться и выпить кофе. Тополя отметил, что, несмотря на войну, Бирча не потерял оптимизма и чувства юмора.
— Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора — при нем, на месте. Все будет Украина, — подписал фото Тарас Тополя.
Ранее Гарик Бирча рассказывал, что служит в 210 отдельном штурмовом полку. В январе 2025 года военные выполняли боевые задачи на Курщине.
Карьера актера пока на паузе, однако даже на службе он находит время, чтобы писать стихи, песни, а также шутками поддерживать боевой дух побратимов. Отметим, что у Гарика Бирчи есть маленькая дочь, однако ее он не торопится показывать публике.
Фото: Гарик Бирча