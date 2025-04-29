В отпуске: актер-военный Гарик Бирча приехал в Киев и встретился с Тополей

Актер Гарик Бирча, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, приехал в отпуск в Киев.

Как Гарик Бирча изменился за время войны

Фото с актером и военнослужащим ВСУ поделился его звездный сосед, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

Мужчины встретились, чтобы пообщаться и выпить кофе. Тополя отметил, что, несмотря на войну, Бирча не потерял оптимизма и чувства юмора.

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— Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора — при нем, на месте. Все будет Украина, — подписал фото Тарас Тополя.

Ранее Гарик Бирча рассказывал, что служит в 210 отдельном штурмовом полку. В январе 2025 года военные выполняли боевые задачи на Курщине.

Карьера актера пока на паузе, однако даже на службе он находит время, чтобы писать стихи, песни, а также шутками поддерживать боевой дух побратимов. Отметим, что у Гарика Бирчи есть маленькая дочь, однако ее он не торопится показывать публике.

Фото: Гарик Бирча

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