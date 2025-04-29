У відпустці: актор-військовий Гарік Бірча приїхав до Києва і зустрівся з Тополею

Актор Гарік Бірча, який на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України, приїхав у відпустку до Києва.

Як Гарік Бірча змінився за час війни

Фото з актором і військовослужбовцем ЗСУ поділився його зірковий сусід, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

Чоловіки зустрілися, щоб поспілкуватися і випити кави. Тополя зазначив, що попри війну Бірча не втратив оптимізму і почуття гумору.

Зараз дивляться

– Сусід прибув в Київ у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору – при ньому, на місці. Все буде Україна, – підписав фото Тарас Тополя.

Раніше Гарік Бірча розповідав, що служить у 210-му окремому штурмовому полку. У січні 2025 року військові виконували бойові завдання на Курщині.

Кар’єра актора поки на паузі, однак навіть на службі він знаходить час, щоби писати вірші, пісні, а також жартами підтримувати бойовий дух побратимів. Зазначимо, що у Гаріка Бірчі є маленька донька, однак її він не квапиться показувати публіці.

Фото: Гарік Бірча

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.