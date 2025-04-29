У відпустці: актор-військовий Гарік Бірча приїхав до Києва і зустрівся з Тополею
Актор Гарік Бірча, який на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України, приїхав у відпустку до Києва.
Як Гарік Бірча змінився за час війни
Фото з актором і військовослужбовцем ЗСУ поділився його зірковий сусід, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.
Чоловіки зустрілися, щоб поспілкуватися і випити кави. Тополя зазначив, що попри війну Бірча не втратив оптимізму і почуття гумору.
– Сусід прибув в Київ у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору – при ньому, на місці. Все буде Україна, – підписав фото Тарас Тополя.
Раніше Гарік Бірча розповідав, що служить у 210-му окремому штурмовому полку. У січні 2025 року військові виконували бойові завдання на Курщині.
Кар’єра актора поки на паузі, однак навіть на службі він знаходить час, щоби писати вірші, пісні, а також жартами підтримувати бойовий дух побратимів. Зазначимо, що у Гаріка Бірчі є маленька донька, однак її він не квапиться показувати публіці.
Фото: Гарік Бірча