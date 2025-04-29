Армения на Евровидении 2025: что известно о Parg, который жил в РФ, и о чем его песня

Армению на Евровидении 2025 представит певец Parg с песней Survivor. Он выйдет на международную сцену в Базеле во втором полуфинале под пятым номером.

Что известно о представителе Армении на Евровидении 2025 Parg, который долгое время жил в России, и о чем он будет петь на конкурсе — читайте далее в материале.

Кто такой Parg: биография

Parg (настоящее имя — Паргев Варданян) родился 7 июня 1996 года в Армении, однако через некоторое время вместе с семьёй переехал в российский Волгоград.

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Там он окончил школу, а затем — Волгоградский государственный институт театра и кино, специальность — Театральное искусство и актерское мастерство. Позже Parg стал одним из основателей инди-фолк-группы The Edge Chronicles.

В 2022 году певец вернулся в Армению. В июне того же года он выступил на разогреве у французской певицы Zaz на фестивале Haya в Ереване.

В музыкальном багаже Parg на данный момент более 10 треков, среди которых фит с армянской певицей Brunette, и кавер на песню Розы Линн Snap. За трек Araj артист был номинирован на премию Armenian Music Video Award 2024.

О чем песня Parg — Survivor

Свой конкурсный трек Survivor представитель Армении написал в сотрудничестве с девятью другими авторами песен. Среди них — Бенджамин Алас, который был соавтором и продюсером песни The Code, с которой Nemo победили на Евровидении 2024.

Также над Survivor работали Томас Густафсон и Петер Бострем — они были соавторами обоих победных хитов представительницы Швеции на Евровидении Loreen (Euphoria и Tattoo).

Parg поет о том, что, несмотря на все препятствия и испытания, никогда не стоит сдаваться и отказываться от своей цели.

Перевод песни Parg — Survivor

Выживший

Я надел свои темные очки,

Чёрным-черно, я в своей зоне.

Мне надоели новости,

Мне надоели взгляды,

Мне надоели их ложные слова. Ну же, зажгите свет,

Ну же, осветите меня.

Думаю, ты видишь,

Что я не верю

Ни единому их слову. Опуская меня,

Поднимая меня,

Замедляя меня –

Но я не могу остановиться.

Это разрывает меня на части,

Но я жив,

Пытаюсь подняться на вершину скалы.

Преодолеваю высоты –

Чувак, я не могу остановиться.

Я стою прямо. Я – выживший,

Я продолжаю жить.

Или все, или ничего – я в расцвете сил.

Я – боец.

Я – выживший,

Меня не удержать.

Вырываюсь из боли,

Займу свое место – и напомню тебе об этом. Я – выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место – и напомню тебе об этом. Бьют меня, ломают меня –

Но я не остановлюсь.

Толкают меня, тянут меня –

Но я поднимусь.

Ударяют, издеваются,

Колют, давят,

Рвут, сжигают –

Но я никогда не сдамся. Я мог бы сбиться с пути,

Я мог бы совершить ошибки.

Я истекал кровью больше, чем ты думал,

Но я не исчез. Ты говоришь, что сломаешь меня

И поставишь на колени?

Попробуй,

Докажи это.

Но тебе меня не одолеть. Я – выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место – и напомню тебе об этом. Вдох – выдох – все позади.

Никогда не забывай, кто ты.

Вдох – выдох – все позади.

Никогда не забывай, кто ты. Я – выживший,

Я продолжаю жить.

Или все, или ничего – я в расцвете сил.

Я – боец.

Я – выживший,

Меня не удержать.

Вырываюсь из боли,

Займу свое место – и напомню тебе об этом. Я – выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место.

Выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место.

Выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место. Я – выживший.

Parg — Survivor на Евровидении 2025 : видео выступления

Фото: Parg

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