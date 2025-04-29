Армения на Евровидении 2025: что известно о Parg, который жил в РФ, и о чем его песня
Армению на Евровидении 2025 представит певец Parg с песней Survivor. Он выйдет на международную сцену в Базеле во втором полуфинале под пятым номером.
Что известно о представителе Армении на Евровидении 2025 Parg, который долгое время жил в России, и о чем он будет петь на конкурсе — читайте далее в материале.
Кто такой Parg: биография
Parg (настоящее имя — Паргев Варданян) родился 7 июня 1996 года в Армении, однако через некоторое время вместе с семьёй переехал в российский Волгоград.
Там он окончил школу, а затем — Волгоградский государственный институт театра и кино, специальность — Театральное искусство и актерское мастерство. Позже Parg стал одним из основателей инди-фолк-группы The Edge Chronicles.
В 2022 году певец вернулся в Армению. В июне того же года он выступил на разогреве у французской певицы Zaz на фестивале Haya в Ереване.
В музыкальном багаже Parg на данный момент более 10 треков, среди которых фит с армянской певицей Brunette, и кавер на песню Розы Линн Snap. За трек Araj артист был номинирован на премию Armenian Music Video Award 2024.
О чем песня Parg — Survivor
Свой конкурсный трек Survivor представитель Армении написал в сотрудничестве с девятью другими авторами песен. Среди них — Бенджамин Алас, который был соавтором и продюсером песни The Code, с которой Nemo победили на Евровидении 2024.
Также над Survivor работали Томас Густафсон и Петер Бострем — они были соавторами обоих победных хитов представительницы Швеции на Евровидении Loreen (Euphoria и Tattoo).
Parg поет о том, что, несмотря на все препятствия и испытания, никогда не стоит сдаваться и отказываться от своей цели.
Перевод песни Parg — Survivor
Выживший
Я надел свои темные очки,
Чёрным-черно, я в своей зоне.
Мне надоели новости,
Мне надоели взгляды,
Мне надоели их ложные слова.
Ну же, зажгите свет,
Ну же, осветите меня.
Думаю, ты видишь,
Что я не верю
Ни единому их слову.
Опуская меня,
Поднимая меня,
Замедляя меня –
Но я не могу остановиться.
Это разрывает меня на части,
Но я жив,
Пытаюсь подняться на вершину скалы.
Преодолеваю высоты –
Чувак, я не могу остановиться.
Я стою прямо.
Я – выживший,
Я продолжаю жить.
Или все, или ничего – я в расцвете сил.
Я – боец.
Я – выживший,
Меня не удержать.
Вырываюсь из боли,
Займу свое место – и напомню тебе об этом.
Я – выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место – и напомню тебе об этом.
Бьют меня, ломают меня –
Но я не остановлюсь.
Толкают меня, тянут меня –
Но я поднимусь.
Ударяют, издеваются,
Колют, давят,
Рвут, сжигают –
Но я никогда не сдамся.
Я мог бы сбиться с пути,
Я мог бы совершить ошибки.
Я истекал кровью больше, чем ты думал,
Но я не исчез.
Ты говоришь, что сломаешь меня
И поставишь на колени?
Попробуй,
Докажи это.
Но тебе меня не одолеть.
Я – выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место – и напомню тебе об этом.
Вдох – выдох – все позади.
Никогда не забывай, кто ты.
Вдох – выдох – все позади.
Никогда не забывай, кто ты.
Я – выживший,
Я продолжаю жить.
Или все, или ничего – я в расцвете сил.
Я – боец.
Я – выживший,
Меня не удержать.
Вырываюсь из боли,
Займу свое место – и напомню тебе об этом.
Я – выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Я – выживший.
Parg — Survivor на Евровидении 2025 : видео выступления
Фото: Parg