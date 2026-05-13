Атака на Одесскую область: РФ ударила по промышленной инфраструктуре, бушевали пожары
13 мая во время ночной атаки на Одесскую область РФ целила дронами по промышленной инфраструктуре региона.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Ночная атака на Одесскую область: что известно
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной атаки на Одесскую область сегодня, 13 мая, повреждена промышленная инфраструктура.
Российская армия атаковала Одесщину ударными дронами.
— В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений, — отметил Олег Кипер.
На месте попаданий возникли пожары и были оперативно ликвидированы пожарными.
Пострадавшие в результате ночной атаки на Одесскую область не зафиксированы.
Напомним, 3 мая российская армия атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области.
Российские дроны попали в три жилых дома в Одесском районе.
Также были повреждены два дома, постройки и оборудование портовой инфраструктуры.
В результате атаки на Одесскую область 3 мая погибли два человека, среди которых — водитель грузовика, находившийся у места удара. Еще пять человек пострадали.
Фото: Олег Кипер