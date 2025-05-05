Причин немало: Цымбалюк объяснил, почему решил принять участие в Холостяке 14

Актер, звезда сериалов Поймать Кайдаша и Кофе с кардамоном Тарас Цымбалюк объяснил, почему решил принять участие в романтическом реалити Холостяк 14.

Тарас Цымбалюк об участии в Холостяке 14

В сториз в Instagram актер отметил, что участие в романтическом реалити станет для него “совершенно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.

— У меня сложились отношения с СТБ: было сыграно много ярких ролей. Поэтому я доверяю, что и в этом формате родится что-то интересное для зрителей, — написал Тарас.

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По словам Цымбалюка, он не находится в романтических отношениях уже несколько месяцев, поэтому может органично для себя принять условия реалити Холостяк.

К тому же актер действительно верит, что может встретить на проекте человека, который по-новому повлияет на его личную жизнь.

— Также мне приятно еще и в таком ампалуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. И еще, знаю, что для многих людей реалити-шоу Холостяк — любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться делать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы, — добавил он.

Напомним, что ранее Тарас Цымбалюк встречался с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Слухи о расставании пары начали распространяться в сети в конце прошлого года, а впоследствии и сам актер заинтриговал изменениями в личной жизни.

До этого Тарас Цымбалюк был дважды официально женат. Что известно о жизни главного героя Холостяка 14 — читайте в нашем материале.

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