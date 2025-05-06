Клавдия на Евровидении 2025: биография представительницы Греции и перевод песни Asteromаta
Грецию на Евровидении 2025 во втором полуфинале представит певица Клавдия с песней Asteromаta. Ее победа в национальном отборе Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковым событием для греческой музыкальной сцены. Что известно об исполнительнице и ее конкурсной композиции — читайте дальше.
Кто такая Клавдия: биография
Клавдия — молодая греческая певица, получившая широкую известность после участия в финале шоу The Voice of Greece, где ее наставницей была Елена Папаризу — победительница Евровидения 2005.
Клавдия выпустила несколько синглов, которые стали хитами в Греции и на Кипре. Ее песни Haramata и Vasanizomai помогли ей получить награду Лучший новый артист на Super Music Awards 2023.
Несмотря на молодой возраст, певица уже выступала на одной сцене с известными греческими артистами. Она также работала с ведущими греческими продюсерами Playmen и Valeron, перепевая хиты 2000-х годов в собственном стиле.
30 января 2025 года Клавдия победила в Ethnikоs Telikоs 2025, набрав 44 балла и опередив ближайшую конкурентку Евангелию с песней Vаle.
О чем песня Клавдии — Asteromаta
Asteromаta (греч. Αστερομάτα, укр. Зоряноока) — эмоциональная композиция, в которой поднимается тема геноцида понтийских греков и вынужденной миграции. Подобные мотивы ранее звучали на Евровидении 2016, когда Грецию представляла группа Argo с песней Utopian Land.
После победы в национальном отборе Клавдия написала в своем Instagram:
— Спасибо всем от всего сердца за любовь и поддержку, которую вы подарили Asteromаta! Обещаю, что покажу себя с наилучшей стороны!
Перевод песни Клавдии — Asteromаta
Со звездными глазами
Звездочка моя, звездочка моя
Дорогая моя мамочка, не скучай по мне
Даже если тебя оденут в черное
Мое увядшее тело
Не одолеет пламя
Огненные ласточки,
Даже если они перелетят через моря
Земли родной
Никогда не забудут
Моя девочка со звездными глазами, маленькая девочка
Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать
Чтобы я погасила свои губы
Твоими святыми слезами
Моя девочка со звездными глазами,
Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать
Чтобы мои забытые крылья
Отдохнули на склоне дней
Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная
Моя дорогая мамочка, не плачь обо мне.
Моя жизнь — это корабль
Кто ищет путь назад —
Тот ветер в моих парусах
Моя девочка со звездными глазами,
Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать
Чтобы мои забытые крылья
Отдохнули на склоне дней
Ох, моя дорогая звездочка, моя драгоценная
Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная
Моя драгоценная звезда.
Клавдия — Asteromаta на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот із відео виступу Клавдії з Asteromаta