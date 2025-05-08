Преследовал два года: Дженнифер Энистон едва не стала жертвой сталкера

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула обвинения мужчине, который протаранил автомобилем главные ворота дома актрисы Дженнифер Энистон в Бель-Эйри. По данным следствия, он годами преследовал ее.

Дженнифер Энистон угрожал сталкер — что известно

Как сообщили в окружной прокуратуре, 64-летний Джимми Уэйн Карвайл из Миссисипи получил два обвинения: в сталкинге (преследовании) и умышленном вандализме. Кроме того, ему инкриминируют отягчающее обстоятельство — угрозу нанесения тяжких телесных повреждений.

— Сталкинг — это преступление, которое может быстро перерасти из преследования в насилие, подвергая опасности жертв и общества. Мы решительно привлекаем к ответственности тех, кто терроризирует других, — заявил окружной прокурор Нейтан Гочман.

По версии обвинения, Карвайл с марта 2023 года до 5 мая 2025-го систематически посылал звезде сериала Друзья нежелательные электронные письма, голосовые сообщения и обращения в соцсетях.

Сейчас смотрят

В воскресенье, 5 мая, примерно в 12:20 дня он на машине врезался в ворота частного поместья актрисы и остановился на подъезде к дому. Его задержал охранник еще до прибытия полиции.

Карвайлу назначен залог в размере $150 тыс., а первое судебное заседание по делу запланировано на четверг, 8 мая. В случае признания вины мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, ранее певица Cardi B обвинила своего экс-супруга, рэпера Offset, в преследовании, домогательствах и угрозах убийством и самоубийством.

Источник : Variety

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.