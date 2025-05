Брэд Арнольд из 3 Doors Down сообщил о раке — группа отменила тур

Фронтмен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд объявил, что у него диагностировали рак почки с метастазами в легкие.

Из-за болезни группа вынуждена отменить все концерты запланированного летнего тура 2025 года.

Рак у солиста 3 Doors Down — что известно

О заболевании сообщил сам Арнольд в видеообращении к фанатам на странице группы в Instagram. Он призвал поклонников поддержать его в своих молитвах.

— Я заболел несколько недель назад, потом обратился в больницу. Там мне поставили диагноз — клароклеточная почечная карцинома с метастазами в легкие. Это рак четвертой стадии, и это не очень хорошо, — признался Брэд Арнольд.

Несмотря на тяжелый диагноз, музыкант остается спокойным, не боится и не теряет веры. Об этом он просит и своих поклонников.

— Думаю, пришло время мне послушать It’s Not My Time, не так ли? — в шутку отметил музыкант.

Клароклеточная почечная карцинома — самый распространенный тип рака почки. Обычно длительное время развивается без симптомов, поэтому ее часто обнаруживают на поздних стадиях.

Реакция сети на обращение Брэда Арнольда

Фанаты в комментариях продолжают оставлять слова поддержки для любимого артиста и пообещали молиться за него.

Если кто-то и имеет силу пройти это, то это ты, брат. Молимся за твое полное исцеление.

Пусть каждая раковая клетка усохнет. Просим о чуде.

Ты показываешь, как побеждать тьму светом. Ты — вдохновение для нас.

Мы с тобой. Если что-то нужно, только скажи. Мы любим тебя.

Я всегда восхищался тобой и искренне молюсь за силу, исцеление и восстановление, — пишут люди.

Группа 3 Doors Down была основана в 1996 году. Ее дебютный сингл Kryptonite стал мировым хитом и до сих пор остается визитной карточкой группы.

Альбомы The Better Life, Away from the Sun, Seventeen Days и 3 Doors Down получили платиновые статусы и возглавляли американские чарты. Песни Here Without You, When I’m Gone, Let Me Go, It’s Not My Time стали знаковыми для поколения 2000-х.

Кроме музыкальной карьеры, группа занимается благотворительной деятельностью. С 2003 года они проводят ежегодные концерты под эгидой собственного фонда The Better Life Foundation, который поддерживает детей, пострадавших от стихийных бедствий, и социальные инициативы.

