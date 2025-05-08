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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

У фронтмена 3 Doors Down виявили рак четвертої стадії

Бред Арнольд - соліст 3 Doors Down
Фото: Getty Images

Фронтмен американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд оголосив, що у нього діагностували рак нирки з метастазами до легенів.

Через хворобу гурт змушений скасувати всі концерти запланованого літнього туру 2025 року.

Рак у соліста 3 Doors Down – що відомо

Про захворювання повідомив сам Арнольд у відеозверненні до фанатів на сторінці гурту в Instagram. Він закликав шанувальників підтримати його у своїх молитвах.

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– Я захворів кілька тижнів тому, потім звернувся до лікарні. Там мені поставили діагноз – клароклітинна ниркова карцинома з метастазами в легені. Це рак четвертої стадії, і це не дуже добре, – зізнався Бред Арнольд.

Попри важкий діагноз, музикант залишається спокійним, не боїться і не втрачає віри. Про це він просить і своїх прихильників.

– Думаю, настав час мені послухати It’s Not My Time, чи не так? – жартома зазначив музикант.

Клароклітинна ниркова карцинома – найпоширеніший тип раку нирки. Зазвичай тривалий час розвивається без симптомів, тому її часто виявляють на пізніх стадіях.

Реакція мережі на звернення Бреда Арнольда

Фанати у коментарях продовжують залишати слова підтримки для улюбленого артиста та пообіцяли молитися за нього.

  • Якщо хтось і має силу пройти це, то це ти, брате. Молимось за твоє повне зцілення.
  • Нехай кожна ракова клітина всохне. Просимо про чудо.
  • Ти показуєш, як перемагати темряву світлом. Ти – натхнення для нас.
  • Ми з тобою. Якщо щось потрібно, лише скажи. Любимо тебе.
  • Я завжди захоплювався тобою і щиро молюся за силу, зцілення та відновлення, – пишуть люди.

Гурт 3 Doors Down був заснований у 1996 році. Його дебютний сингл Kryptonite став світовим хітом і досі залишається візитівкою гурту.

Альбоми The Better Life, Away from the Sun, Seventeen Days і 3 Doors Down отримали платинові статуси та очолювали американські чарти. Пісні Here Without You, When I’m Gone, Let Me Go, It’s Not My Time стали знаковими для покоління 2000-х.

Окрім музичної кар’єри, гурт займається благодійною діяльністю. З 2003 року вони проводять щорічні концерти під егідою власного фонду The Better Life Foundation, що підтримує дітей, постраждалих від стихійних лих, та соціальні ініціативи.

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