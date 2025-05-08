Обвинил в нарушении авторских прав насчет песни Ивасюка: Tvorchi ответили Злотнику

Группа Tvorchi обнародовала заявление в ответ на упреки композитора и народного артиста Украины Александра Злотника, который раскритиковал их ремейк на песню Владимира Ивасюка Я піду в далекі гори, считая его нарушением авторских прав.

Что сказал Александр Злотник о треке группы Tvorchi

Ранее Александр Злотник, комментируя ремейк во время форума Украинская музыкальная индустрия: слушай, защищай свое, выразил возмущение тем, как была переосмыслена песня Ивасюка.

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— Они сделали песню Ивасюка Я піду в далекі гори, но совсем мелодия другая. Кто им это позволил? Слова те, мелодия другая. Неужели музыка Ивасюка такая плохая, что ее надо переделывать? Ни у кого в голове не возникнет переделывать Бетховена, переделывать Моцарта, а тут можно — нашего украинского автора, наших украинских исполнителей, — заявил Злотник.

Он также поставил под сомнение наличие у группы официальной лицензии и отметил, что по закону после смерти автора права на произведение сохраняются за правопреемниками в течение 70 лет.

Что группа Tvorchi ответила Злотнику

В комментарии на своей странице в Instagram артисты отметили, что действовали в рамках закона, получили все согласования от правопреемников и считают публичную критику безосновательной.

— Нам уже несколько дней присылают видео, на котором композитор, народный артист Украины Александр Злотник в публичной плоскости критикует наш римейк на песню Владимира Ивасюка Милая моя, называя сам факт его выпуска “трагедией”, — говорится в заявлении группы.

Музыканты подчеркнули, что их релиз не является кавером, а именно ремейком — с новой музыкой, текстом и согласованным названием. По их словам, лицензия была официально получена, а правопреемники дали разрешение на использование произведения.

Я піду в далекі гори — одна из самых известных песен Владимира Ивасюка. Композитор написал музыку осенью 1968 года, а текст — зимой 1969-го, учась в Черновицком медицинском институте. Интересно, что первоначальное название произведения было именно Милая моя, и текст тогда отличался от окончательного варианта.

Фото: Тvorchi, скриншот из видео

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