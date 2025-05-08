Звинуватив у порушенні авторських прав щодо пісні Івасюка: Tvorchi відповіли Злотнику

Гурт Tvorchi оприлюднив заяву у відповідь на закиди композитора і народного артиста України Олександра Злотника, який розкритикував їхній ремейк на пісню Володимира Івасюка Я піду в далекі гори, вважаючи його порушенням авторських прав.

Що сказав Олександр Злотник про трек гурту Tvorchi

Раніше Олександр Злотник, коментуючи ремейк під час форуму Українська музична індустрія: слухай, захищай своє, висловив обурення тим, як була переосмислена пісня Івасюка.

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– Вони зробили пісню Івасюка Я піду в далекі гори, але зовсім мелодія інша. Хто їм це дозволив? Слова ті, мелодія інша. Невже музика Івасюка така погана, що її треба переробляти? Ні у кого в голові не виникне переробляти Бетховена, переробляти Моцарта, а тут можна – нашого українського автора, наших українських виконавців, – заявив Злотник.

Він також поставив під сумнів наявність у гурту офіційної ліцензії та наголосив, що за законом після смерті автора права на твір зберігаються за правонаступниками протягом 70 років.

Що гурт Tvorchi відповів Злотнику

У коментарі на своїй сторінці в Instagram артисти наголосили, що діяли в межах закону, отримали всі погодження від правонаступників і вважають публічну критику безпідставною.

– Нам вже декілька днів надсилають відео, на якому композитор, народний артист України Олександр Злотник у публічній площині критикує наш римейк на пісню Володимира Івасюка Мила моя, називаючи сам факт його виходу “трагедією”, – йдеться в заяві гурту.

Музиканти наголосили, що їхній реліз не є кавером, а саме ремейком – з новою музикою, текстом та узгодженою назвою. За їхніми словами, ліцензія була офіційно отримана, а правонаступники дали дозвіл на використання твору.

Я піду в далекі гори – одна з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. Композитор написав музику восени 1968 року, а текст – взимку 1969-го, навчаючись у Чернівецькому медичному інституті. Цікаво, що первісна назва твору була саме Мила моя, і текст тоді відрізнявся від остаточного варіанту.

Фото: Тvorchi, скриншот з відео

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