Каннский фестиваль 2025 откроют фильмы о войне в Украине: какие ленты покажут

Каннский фестиваль 2025, который стартует 13 мая, в день открытия покажет три ленты, посвященные войне в Украине.

По словам организаторов, так они хотят дать голос тем, кто фиксирует современные трагедии, и засвидетельствовать неизменную преданность Каннского фестиваля мировым вызовам, в частности российско-украинской войне.

Каннский фестиваль 2025 — фильмы об Украине

В кинозале для спецпоказов Salle Bazin покажут три документальных фильма, рассказывающих о ключевых фигурах, местах и опыте военного времени.

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Откроет показы французская лента Зеленский (Zelensky) от режиссеров Ива Жюлана, Лизы Вапне и Ариана Шемена.

Это документальная биография президента Украины Владимира Зеленского — от его детства в Кривом Роге до карьеры комика и дальнейшего политического пути. Лента показывает, как бывший «советский мальчик», выросший в посттоталитарной Украине, стал одним из самых известных политических лидеров современности.

Еще одна лента, снятая в сотрудничестве Украины и Франции, называется Наша война (Notre Guerre).

Фильм документирует жизнь бойцов бригады имени Анны Киевской и гражданского населения, которое страдает от обстрелов в Донецкой и Сумской областях. В картине есть интервью с Зеленским и дневниковые размышления режиссера Бернара-Анри Леви, который завершил этим проектом свою документальную тетралогию об Украине.

Также гости Каннского фестиваля 2025 смогут увидеть фильм лауреата премии Оскар Мстислава Чернова, который называется 2000 метров до Андреевки (2000 Meters to Andriivka). Лента снята совместными усилиями Украины и США.

Новая работа от создателя картины 20 дней в Мариуполе — это фронтовой дневник украинского взвода, который пытается освободить стратегическое село Андреевка. Камера движется вслед за военными, которые продвигаются узкой полосой леса, окруженного минами, документируя их отвагу и усталость.

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