Каннський фестиваль 2025 відкриють фільми про війну в Україні: які стрічки покажуть

Каннський фестиваль 2025, що стартує 13 травня, у день відкриття покаже три стрічки, присвячені війні в Україні.

За словами організаторів, так вони хочуть дати голос тим, хто фіксує сучасні трагедії, та засвідчити незмінну відданість Каннського фестивалю світовим викликам, зокрема російсько-українській війні.

Каннський фестиваль 2025 – фільми про Україну

У кінозалі для спецпоказів Salle Bazin покажуть три документальні фільми, що розповідають про ключові постаті, місця та досвід воєнного часу.

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Відкриє покази французька стрічка Зеленський (Zelensky) від режисерів Іва Жюлана, Лізи Вапне та Аріана Шемена.

Це документальна біографія президента України Володимира Зеленського – від його дитинства у Кривому Розі до кар’єри коміка та подальшого політичного шляху. Стрічка показує, як колишній “радянський хлопчик”, який виріс у посттоталітарній Україні, став одним із найвідоміших політичних лідерів сучасності.

Ще одна стрічка, знята у співпраці України та Франції, називається Наша війна (Notre Guerre).

Фільм документує життя бійців бригади імені Анни Київської та цивільного населення, яке страждає від обстрілів на Донеччині та Сумщині. У картині є інтерв’ю із Зеленським та щоденникові роздуми режисера Бернара-Анрі Леві, який завершив цим проєктом свою документальну тетралогію про Україну.

Також гості Каннського фестивалю 2025 зможуть побачити фільм лауреата премії Оскар Мстислава Чернова, що зветься 2000 метрів до Андріївки (2000 Meters to Andriivka). Стрічку знято спільними зусиллями України та США.

Нова робота від творця картини 20 днів у Маріуполі – це фронтовий щоденник українського взводу, який намагається визволити стратегічне село Андріївка. Камера рухається слідом за військовими, які просуваються вузькою смугою лісу, оточеного мінами, документуючи їхню відвагу та виснаження.

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