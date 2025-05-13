Без “голых платьев”: Каннский кинофестиваль изменил правила дресс-кода

Организаторы Каннского кинофестиваля, который начнется 13 мая, объявили новые правила дресс-кода. Отныне звездам запрещено появляться на красной дорожке в откровенных нарядах.

Новый дресс-код на Каннском кинофестивале

По словам организаторов, этот строгий шаг — попытка сдержать тенденцию знаменитостей к “голым платьям” — провокационным нарядам, которые показывают гораздо больше, чем скрывают.

— Из соображений приличия обнаженность на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена, — говорится в документе Каннского фестиваля, пишет Daily Mail.

Команды, встречающие гостей кинофестиваля, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку всем, кто не придерживается нововведений.

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На мероприятие разрешено приходить в костюмах, смокингах, вечерних платьях в пол, коктейльных платьях, маленьких черных платьях, в нарядных топах и брюках, и обуви на каблуках и без.

Очевидно, организаторы обеспокоены тем, что в последние годы кинофестиваль начал привлекать больше внимания нарядами своих звездных гостей, чем перечнем фильмов, демонстрируемых на набережной Круазет.

Напомним, что 78-й Каннский кинофестиваль продлится с 13 по 24 мая на Лазурном побережье Франции. В день открытия на мероприятии покажут три ленты, посвященные войне в Украине.

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