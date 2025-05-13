Без “голих суконь”: Каннський кінофестиваль змінив правила дрес-коду

Організатори Каннського кінофестивалю, який розпочнеться 13 травня, оголосили нові правила дрес-коду. Відтепер зіркам заборонено з’являтися на червоній доріжці у відвертих вбраннях.

Новий дрес-код на Каннському кінофестивалі

За словами організаторів, цей суворий крок – спроба стримати тенденцію знаменитостей до “голих суконь” – провокативного вбрання, яке показує набагато більше, ніж приховує.

– З міркувань пристойності оголеність на червоній доріжці, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю, заборонена, – йдеться в документі Каннського фестивалю, пише Daily Mail.

Команди, що зустрічають гостей кінофестивалю, будуть зобов’язані заборонити доступ на червону доріжку всім, хто не дотримується нововведень.

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На захід дозволено приходити в костюмах, смокінгах, вечірніх сукнях в підлогу, коктейльних сукнях, маленьких чорних сукнях, в ошатних топах і брюках, та взутті на підборах і без.

Очевидно, організатори занепокоєні тим, що протягом останніх років кінофестиваль почав привертати більше уваги вбранням своїх зіркових гостей, ніж переліком фільмів, що демонструються на набережній Круазет.

Нагадаємо, що 78-й Каннський кінофестиваль триватиме з 13 до 24 травня на Лазуровому узбережжі Франції. У день відкриття на заході покажуть три стрічки, присвячені війні в Україні.

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