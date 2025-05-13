Сколько стран участвует в Евровидении 2025: перечень участников песенного конкурса
69-й ежегодный музыкальный конкурс Евровидение пройдет в мае в Базеле, Швейцария. Страны будут бороться за главный музыкальный трофей Европы на сцене, которую часто называют поп-Олимпиадой — события, полного эмоций и побед.
Факты ICTV узнавали, сколько стран участвует в Евровидении 2025 и кто автоматически попал в финал.
Евровидение 2025: страны участники
В начале для участия в Евровидении 2025 в Швейцарии, было подтверждено 38 стран. Однако 22 января 2025 года Молдова заявила о своем отказе участвовать в конкурсе, ссылаясь на финансовые, организационные и творческие трудности, а также потребность в обновлении системы национального отбора. В результате количество участников сократилось до 37 стран.
Несмотря на отказ, национальный вещатель Молдовы TRM сообщил, что все равно будет транслировать оба полуфинала и финал шоу, которые состоятся 13, 15 и 17 мая 2025 года. Таким образом, окончательный перечень участников Евровидения 2025 составляет 37 стран.
Евровидение 2025, перечень стран:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Черногория
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Кто будет выступать в полуфиналах: даты
Первый полуфинал (13 мая): Албания, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Швеция, Украина.
Второй полуфинал (15 мая): Армения, Австралия, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Греция, Ирландия, Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Сербия.
Какие страны автоматически проходят в финал Евровидения 2025
В финале Евровидения 2025 автоматически выступят шесть стран: Швейцария как страна-хозяйка, а также так называемая Большая пятерка — Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Эти участники традиционно получают прямое место в финале конкурса.
Украину на нынешнем конкурсе представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.
Ziferblat — киевская группа, созданная в 2015 году братьями Даниэлем и Валентином Лещинскими вместе с Федором Ходаковым. Более широкой аудитории они стали известны после участия в шоу X-Фактор в 2019 году.