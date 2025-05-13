Сколько стран участвует в Евровидении 2025: перечень участников песенного конкурса

69-й ежегодный музыкальный конкурс Евровидение пройдет в мае в Базеле, Швейцария. Страны будут бороться за главный музыкальный трофей Европы на сцене, которую часто называют поп-Олимпиадой — события, полного эмоций и побед.

Факты ICTV узнавали, сколько стран участвует в Евровидении 2025 и кто автоматически попал в финал.

Евровидение 2025: страны участники

В начале для участия в Евровидении 2025 в Швейцарии, было подтверждено 38 стран. Однако 22 января 2025 года Молдова заявила о своем отказе участвовать в конкурсе, ссылаясь на финансовые, организационные и творческие трудности, а также потребность в обновлении системы национального отбора. В результате количество участников сократилось до 37 стран.

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Несмотря на отказ, национальный вещатель Молдовы TRM сообщил, что все равно будет транслировать оба полуфинала и финал шоу, которые состоятся 13, 15 и 17 мая 2025 года. Таким образом, окончательный перечень участников Евровидения 2025 составляет 37 стран.

Евровидение 2025, перечень стран:

Албания Армения Австралия Австрия Азербайджан Бельгия Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Грузия Германия Греция Исландия Ирландия Израиль Италия Латвия Литва Люксембург Мальта Черногория Нидерланды Норвегия Польша Португалия Сан-Марино Сербия Словения Испания Швеция Швейцария Украина Великобритания

Кто будет выступать в полуфиналах: даты

Первый полуфинал (13 мая): Албания, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Швеция, Украина.

Второй полуфинал (15 мая): Армения, Австралия, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Греция, Ирландия, Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Сербия.

Какие страны автоматически проходят в финал Евровидения 2025

В финале Евровидения 2025 автоматически выступят шесть стран: Швейцария как страна-хозяйка, а также так называемая Большая пятерка — Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Эти участники традиционно получают прямое место в финале конкурса.

Украину на нынешнем конкурсе представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Ziferblat — киевская группа, созданная в 2015 году братьями Даниэлем и Валентином Лещинскими вместе с Федором Ходаковым. Более широкой аудитории они стали известны после участия в шоу X-Фактор в 2019 году.

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