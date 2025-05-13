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Скільки країн бере участь у Євробаченні 2025: перелік учасників пісенного конкурсу

скільки країн бере участь у Євробаченні 2025
Фото: Depositphotos

69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки країн бере участь у Євробаченні 2025 та хто автоматично потрапив у фінал.

Євробачення 2025: країни учасники 

На початку для участі в Євробаченні 2025 у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн. 

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Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників Євробачення 2025 становить 37 країн. 

Євробачення 2025, перелік країн: 

  1. Албанія 
  2. Вірменія 
  3. Австралія 
  4. Австрія 
  5. Азербайджан 
  6. Бельгія 
  7. Хорватія 
  8. Кіпр 
  9. Чехія 
  10. Данія 
  11. Естонія 
  12. Фінляндія 
  13. Франція 
  14. Грузія 
  15. Німеччина 
  16. Греція 
  17. Ісландія 
  18. Ірландія 
  19. Ізраїль 
  20. Італія 
  21. Латвія 
  22. Литва 
  23. Люксембург 
  24. Мальта 
  25. Чорногорія 
  26. Нідерланди 
  27. Норвегія 
  28. Польща 
  29. Португалія 
  30. Сан-Марино 
  31. Сербія 
  32. Словенія 
  33. Іспанія 
  34. Швеція 
  35. Швейцарія 
  36. Україна 
  37. Велика Британія 

Хто виступатиме у півфіналах: дати

Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна. 

Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія. 

Які країни автоматично проходять у фінал Євробачення 2025

У фіналі Євробачення 2025 автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу. 

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray. 

Ziferblat – київський гурт, створений у 2015 році братами Даніелем і Валентином Лещинськими разом із Федором Ходаковим. Ширшій аудиторії вони стали відомі після участі в шоу X-Фактор у 2019 році. 

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