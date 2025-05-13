Скільки країн бере участь у Євробаченні 2025: перелік учасників пісенного конкурсу
69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог.
Факти ICTV дізнавалися, скільки країн бере участь у Євробаченні 2025 та хто автоматично потрапив у фінал.
Євробачення 2025: країни учасники
На початку для участі в Євробаченні 2025 у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн.
Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників Євробачення 2025 становить 37 країн.
Євробачення 2025, перелік країн:
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Чорногорія
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Велика Британія
Хто виступатиме у півфіналах: дати
Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна.
Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія.
Які країни автоматично проходять у фінал Євробачення 2025
У фіналі Євробачення 2025 автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу.
Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray.
Ziferblat – київський гурт, створений у 2015 році братами Даніелем і Валентином Лещинськими разом із Федором Ходаковим. Ширшій аудиторії вони стали відомі після участі в шоу X-Фактор у 2019 році.