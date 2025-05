Klemen — How Much Time Do We Have Left: перевод и текст песни представителя Словении на Евровидении 2025

Словению на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представляет певец, актер и юморист Klemen (Клемен). Он выступил третьим в первом полуфинале конкурса с песней How Much Time Do We Have Left.

Что известно о представителе Словении на Евровидении 2025 Klemen и о чем его конкурсный трек — читайте далее в материале.

Klemen: биография представителя Словении на Евровидении-2025

Клемен Слаконья, выступающий под псевдонимом Klemen, родился 3 июня 1985 года в поселении Брежице (Словения). Образование получил в Люблянской академии театра, радио, кино и телевидения. Клемен является членом труппы Словенского национального театра Драма.

Сейчас смотрят

Свою телевизионную карьеру он начал в 2007 году с серии пародий на словенских музыкантов в телешоу Hri-bar. В течение многих лет он был ведущим многочисленных телевизионных шоу, в том числе четырёх Нацотборов на Евровидение.

Последние годы Клемен посвятил углублению своих знаний в сфере музыкального продюсирования, уделяя особое внимание написанию песен. Его первый сольный альбом, записанный в Лондоне, выйдет в 2025 году и будет насчитывать 10 новых треков, которые представят его таким, какой он есть.

Что касается личной жизни, то Клемен состоит в браке с актрисой Мойца Фатур. В 2012 году у пары родился сын.

Klemen — How Much Time Do We Have Left: о чем песня

Klemen представит Словению в Базеле с песней How Much Time Do We Have Left (в переводе с англ. — Сколько времени у нас осталось). В композиции артист поделился своими чувствами после того, как в 2016 году его жене диагностировали тяжелое заболевание костного мозга. К счастью, женщине удалось преодолеть недуг, хотя врачи и говорили, что это невозможно.

— После всех забавных трансформаций, через которые я прошел в своей карьере, я чувствую, что пришло время сбросить все маски, выйти на арену, обнажить свое сердце и преподнести его на серебряном блюдечке. Я знаю, что некоторые могут этим воспользоваться, но я верю в важность демонстрации уязвимости, — прокомментировал артист.

Klemen верит, что песня How Much Time Do We Have Left сможет дать надежду и вдохновение людям во всем мире.

Перевод песни Klemen — How Much Time Do We Have Left

Сколько времени у нас осталось

Наш маленький сыночек

Ползал по гостиной,

Ты прочитала диагноз:

Он гласит, что ты скоро умрешь.

Был солнечный день,

Лучи попадали в окно

Люди спешат по своим делам,

У нашего малыша была самая широкая улыбка,

В то время, как нам оставалось лишь плакать. Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь

Без твоей любви.

Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Никогда не знаешь,

Если бы только можно было его замедлить Человек в белом халате

В комнате, полной дипломов,

Пытается все объяснить,

Он мог бы загипнотизировать тебя,

Предложив уступить и сдаться,

Но ты всегда была настроена бороться. Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь

Без твоей любви.

Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Никогда не знаешь,

Но мы продолжаем держаться Я восхищаюсь твоей силой,

Восхищаюсь твой волей,

Ты заставила меня усомниться в целом мире,

В том, что реально.

Я восхищаюсь твоей силой,

Восхищаюсь твой волей,

Твоей способностью исцелять.

Я восхищаюсь твоей силой,

Восхищаюсь твой волей,

Тем, как ты никогда не сдавалась,

Пока не отрастила крылья

И не научилась летать,

Сделала петлю в небе

И приземлилась прямо в мои объятия. Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь

Без твоей любви

Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?

Никогда не знаешь,

Никогда не знаешь,

Если бы только можно было его замедлить.

Klemen — How Much Time Do We Have Left на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот из видео с выступления Klemen

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.