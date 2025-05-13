Klemen — How Much Time Do We Have Left: перевод и текст песни представителя Словении на Евровидении 2025
Словению на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представляет певец, актер и юморист Klemen (Клемен). Он выступил третьим в первом полуфинале конкурса с песней How Much Time Do We Have Left.
Что известно о представителе Словении на Евровидении 2025 Klemen и о чем его конкурсный трек — читайте далее в материале.
Klemen: биография представителя Словении на Евровидении-2025
Клемен Слаконья, выступающий под псевдонимом Klemen, родился 3 июня 1985 года в поселении Брежице (Словения). Образование получил в Люблянской академии театра, радио, кино и телевидения. Клемен является членом труппы Словенского национального театра Драма.
Свою телевизионную карьеру он начал в 2007 году с серии пародий на словенских музыкантов в телешоу Hri-bar. В течение многих лет он был ведущим многочисленных телевизионных шоу, в том числе четырёх Нацотборов на Евровидение.
Последние годы Клемен посвятил углублению своих знаний в сфере музыкального продюсирования, уделяя особое внимание написанию песен. Его первый сольный альбом, записанный в Лондоне, выйдет в 2025 году и будет насчитывать 10 новых треков, которые представят его таким, какой он есть.
Что касается личной жизни, то Клемен состоит в браке с актрисой Мойца Фатур. В 2012 году у пары родился сын.
Klemen — How Much Time Do We Have Left: о чем песня
Klemen представит Словению в Базеле с песней How Much Time Do We Have Left (в переводе с англ. — Сколько времени у нас осталось). В композиции артист поделился своими чувствами после того, как в 2016 году его жене диагностировали тяжелое заболевание костного мозга. К счастью, женщине удалось преодолеть недуг, хотя врачи и говорили, что это невозможно.
— После всех забавных трансформаций, через которые я прошел в своей карьере, я чувствую, что пришло время сбросить все маски, выйти на арену, обнажить свое сердце и преподнести его на серебряном блюдечке. Я знаю, что некоторые могут этим воспользоваться, но я верю в важность демонстрации уязвимости, — прокомментировал артист.
Klemen верит, что песня How Much Time Do We Have Left сможет дать надежду и вдохновение людям во всем мире.
Перевод песни Klemen — How Much Time Do We Have Left
Сколько времени у нас осталось
Наш маленький сыночек
Ползал по гостиной,
Ты прочитала диагноз:
Он гласит, что ты скоро умрешь.
Был солнечный день,
Лучи попадали в окно
Люди спешат по своим делам,
У нашего малыша была самая широкая улыбка,
В то время, как нам оставалось лишь плакать.
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь
Без твоей любви.
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Никогда не знаешь,
Если бы только можно было его замедлить
Человек в белом халате
В комнате, полной дипломов,
Пытается все объяснить,
Он мог бы загипнотизировать тебя,
Предложив уступить и сдаться,
Но ты всегда была настроена бороться.
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь
Без твоей любви.
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Никогда не знаешь,
Но мы продолжаем держаться
Я восхищаюсь твоей силой,
Восхищаюсь твой волей,
Ты заставила меня усомниться в целом мире,
В том, что реально.
Я восхищаюсь твоей силой,
Восхищаюсь твой волей,
Твоей способностью исцелять.
Я восхищаюсь твоей силой,
Восхищаюсь твой волей,
Тем, как ты никогда не сдавалась,
Пока не отрастила крылья
И не научилась летать,
Сделала петлю в небе
И приземлилась прямо в мои объятия.
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Все, что я знаю, — я не хочу оставаться здесь
Без твоей любви
Сколько времени у нас осталось, чтобы побыть вместе?
Никогда не знаешь,
Никогда не знаешь,
Если бы только можно было его замедлить.
Klemen — How Much Time Do We Have Left на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот из видео с выступления Klemen