Klemen – How Much Time Do We Have Left: переклад і текст пісні представника Словенії на Євробаченні 2025
Словенію на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі представляє співак, актор і гуморист Klemen (Клемен). Він виступив третім у першому півфіналі конкурсу із піснею How Much Time Do We Have Left.
Що відомо про представника Словенії на Євробаченні 2025 Klemen та про що його конкурсний трек – читайте далі у матеріалі.
Klemen: біографія представника Словенії на Євробаченні-2025
Клемен Слаконья, який виступає під псевдонімом Klemen, народився 3 червня 1985 року у поселенні Брежиці (Словенія). Освіту здобув у Люблянській академії театру, радіо, кіно і телебачення. Клемен є членом трупи Словенського національного театру Драма.
Свою телевізійну кар’єру він розпочав у 2007 році з серії пародій на словенських музикантів у телешоу Hri-bar. Протягом багатьох років він був ведучим численних телевізійних шоу, зокрема чотирьох Нацвідборів на Євробачення.
Останні роки Klemen присвятив поглибленню своїх знань у сфері музичного продюсування, приділяючи особливу увагу написанню пісень. Його перший сольний альбом, записаний у Лондоні, вийде у 2025 році і налічуватиме 10 нових треків, які представлять його таким, яким він є.
Щодо особистого життя, то Klemen перебуває у шлюбі з акторкою Мойца Фатур. У 2012 році у пари народився син.
Klemen – How Much Time Do We Have Left: про що пісня
Klemen представить Словенію у Базелі з піснею How Much Time Do We Have Left (у перекладі з англ. – Скільки часу у нас залишилося). У композиції артист поділився своїми почуттями після того, як у 2016 році його дружині діагностували важке захворювання кісткового мозку. На щастя, жінці вдалося подолати недугу, хоч лікарі й казали, що це неможливо.
– Після всіх кумедних трансформацій, через які я пройшов у своїй кар’єрі, я відчуваю, що настав час скинути всі маски, вийти на арену, оголити своє серце і піднести його на срібному блюдечку. Я знаю, що дехто може цим скористатися, але я вірю у важливість демонстрації вразливості, – прокоментував артист.
Klemen вірить, що пісня How Much Time Do We Have Left зможе дати надію і натхнення людям в усьому світі.
Переклад пісні Klemen – How Much Time Do We Have Left
Скільки часу у нас залишилося
Наш маленький синочок
Повзав у вітальні
Ти прочитала свій діагноз
Виявилось, тобі лишилось небагато
Надворі було сонячно
Проміння потрапляло у вікно
Люди йшли по своїх справах
У нашого малюка була широка посмішка
А ми могли тільки плакати
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Все, що я знаю, – я не хочу бути тут
Без твоєї любові
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Ми ніколи не дізнаємося
Шкода, що ми не можемо не квапитись
Чоловік у білому халаті
У кімнаті повній дипломів
Намагаючись зробити якомога краще
Міг би переконати тебе
Кинути цю боротьбу
Але ти всеодно хотіла спробувати
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Все, що я знаю, – я не хочу бути тут
Без твоєї любові
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Ми ніколи не дізнаємося
Але ми все ще тримаємось
Я в захваті від твоєї сили духу
Я в захваті від твоєї сили волі
Завдяки тобі, я підставив під сумнів свій світогляд
Свої переконання
Я в захваті від твоєї сили духу
Я в захваті від твоєї сили волі
Твою здатність лікувати рани
Я в захваті від твоєї сили духу
Я в захваті від твоєї сили волі
Те, як ти не здавалась ніколи
Доки у тебе не відросли крила
І ти не навчилась літати
Зробила коло у небі
І приземлилась у моїх обіймах
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Все, що я знаю, – я не хочу бути тут
Без твоєї любові
Скільки нам лишилось часу разом?
Ми ніколи не дізнаємося
Ми ніколи не дізнаємося
Шкода, що ми не можемо не квапитись.
Klemen – How Much Time Do We Have Left на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот із відео з виступу Klemen