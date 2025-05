Klemen – How Much Time Do We Have Left: переклад і текст пісні представника Словенії на Євробаченні 2025

Словенію на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі представляє співак, актор і гуморист Klemen (Клемен). Він виступив третім у першому півфіналі конкурсу із піснею How Much Time Do We Have Left.

Що відомо про представника Словенії на Євробаченні 2025 Klemen та про що його конкурсний трек – читайте далі у матеріалі.

Klemen : біографія представника Словенії на Євробаченні-2025

Клемен Слаконья, який виступає під псевдонімом Klemen, народився 3 червня 1985 року у поселенні Брежиці (Словенія). Освіту здобув у Люблянській академії театру, радіо, кіно і телебачення. Клемен є членом трупи Словенського національного театру Драма.

Свою телевізійну кар’єру він розпочав у 2007 році з серії пародій на словенських музикантів у телешоу Hri-bar. Протягом багатьох років він був ведучим численних телевізійних шоу, зокрема чотирьох Нацвідборів на Євробачення.

Останні роки Klemen присвятив поглибленню своїх знань у сфері музичного продюсування, приділяючи особливу увагу написанню пісень. Його перший сольний альбом, записаний у Лондоні, вийде у 2025 році і налічуватиме 10 нових треків, які представлять його таким, яким він є.

Щодо особистого життя, то Klemen перебуває у шлюбі з акторкою Мойца Фатур. У 2012 році у пари народився син.

Klemen – How Much Time Do We Have Left: п ро що пісня

Klemen представить Словенію у Базелі з піснею How Much Time Do We Have Left (у перекладі з англ. – Скільки часу у нас залишилося). У композиції артист поділився своїми почуттями після того, як у 2016 році його дружині діагностували важке захворювання кісткового мозку. На щастя, жінці вдалося подолати недугу, хоч лікарі й казали, що це неможливо.

– Після всіх кумедних трансформацій, через які я пройшов у своїй кар’єрі, я відчуваю, що настав час скинути всі маски, вийти на арену, оголити своє серце і піднести його на срібному блюдечку. Я знаю, що дехто може цим скористатися, але я вірю у важливість демонстрації вразливості, – прокоментував артист.

Klemen вірить, що пісня How Much Time Do We Have Left зможе дати надію і натхнення людям в усьому світі.

Переклад пісні Klemen – How Much Time Do We Have Left

Скільки часу у нас залишилося

Наш маленький синочок

Повзав у вітальні

Ти прочитала свій діагноз

Виявилось, тобі лишилось небагато

Надворі було сонячно

Проміння потрапляло у вікно

Люди йшли по своїх справах

У нашого малюка була широка посмішка

А ми могли тільки плакати

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Все, що я знаю, – я не хочу бути тут

Без твоєї любові

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Ми ніколи не дізнаємося

Шкода, що ми не можемо не квапитись

Чоловік у білому халаті

У кімнаті повній дипломів

Намагаючись зробити якомога краще

Міг би переконати тебе

Кинути цю боротьбу

Але ти всеодно хотіла спробувати

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Все, що я знаю, – я не хочу бути тут

Без твоєї любові

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Ми ніколи не дізнаємося

Але ми все ще тримаємось

Я в захваті від твоєї сили духу

Я в захваті від твоєї сили волі

Завдяки тобі, я підставив під сумнів свій світогляд

Свої переконання

Я в захваті від твоєї сили духу

Я в захваті від твоєї сили волі

Твою здатність лікувати рани

Я в захваті від твоєї сили духу

Я в захваті від твоєї сили волі

Те, як ти не здавалась ніколи

Доки у тебе не відросли крила

І ти не навчилась літати

Зробила коло у небі

І приземлилась у моїх обіймах

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Все, що я знаю, – я не хочу бути тут

Без твоєї любові

Скільки нам лишилось часу разом?

Ми ніколи не дізнаємося

Ми ніколи не дізнаємося

Шкода, що ми не можемо не квапитись.

Klemen – How Much Time Do We Have Left на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із відео з виступу Klemen

