Эмоциональное обращение: группа Ziferblat поблагодарила Европу со сцены Евровидения 2025

Во время первого полуфинала Евровидения 2025, который состоялся 13 мая в швейцарском Базеле, украинская группа Ziferblat выступила пятой с композицией Bird of Pray.

По завершению выступления солист группы Даниил Лещинский эмоционально обратился к европейской аудитории со словами благодарности за поддержку Украины.

— Благодарим, Европа, за вашу поддержку! Благодарим очень сильно! — сказал Даня с дрожью в голосе.

Как выступил Ziferblat в первом полуфинале Евровидения 2025

Нынешнее выступление Ziferblat стало результатом длительной подготовки: песня была частично изменена, в номер добавлена новая хореография и визуальные эффекты. Над постановкой работала режиссер Мария Коростелева, известная по сотрудничеству с Kazka, Алиной Паш, Krutь и другими артистами.

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В полуфинале зрители увидели новую сценографию с неоновыми лучами, дымовыми эффектами и фейерверками. Костюмы в стиле 1970-х создал украинский дизайнер Иван Фролов. Он разработал для каждого участника сценический образ в собственном цвете.

По словам гитариста группы Валентина Лещинского, на подготовку к выступлению в Базеле коллектив потратил два месяца. За это время изменились как визуальные детали шоу, так и сама аранжировка песни.

Второй полуфинал Евровидения 2025 состоится в четверг, 15 мая, а гранд-финал — в субботу, 17 мая.

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