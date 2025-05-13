От них чувствовался свет: в сети обсуждают выступление Ziferblat на Евровидении 2025
После выступления представителей Украины — группы Ziferblat — в первом полуфинале Евровидения 2025, соцсети буквально взорвались реакциями.
Пользователи обсуждают конкурсный номер артистов, их сценические образы, вокальное исполнение и общее впечатление от выступления украинцев в швейцарском Базеле.
Реакция сети на выступление Ziferblat на Евровидении 2025
Пользователи сети почти единогласно отмечают, что выступление Ziferblat с песней Bird of Pray было ярким и эффектным, а музыканты выложились на полную. Даже те, кто не были поклонниками группы, изменили свое впечатление.
Еврофаны отметили вокал солиста Даниила Лещинского и костюмы в стиле 1970-х, над созданием которых работал дизайнер Иван Фролов.
- Какой же красивый номер. Можно сказать, что Ziferblat по-настоящему открыли Евровидение 2025.
- Это было невероятно! Цвета, сцена — вау!
- Это было эффектно, молодцы.
- Как же круто что Украина может быть и такой. Ziferblat — молодцы, выложились на полную.
- Я была их хейтером, но ребята хорошо выступили. Хоть бы в финал прошли.
- Голоса невероятные, они замечательные, чувствовался свет от них.
- Волновались, но пока это было лучшее выступление. Красиво и стильно. Молодцы!
- Это было очень хорошо!
- Ziferblat создали сказочную атмосферу на сцене, выделились и запомнились!
Отметим, что сегодня, 13 мая, Евровидение 2025 стартовало в швейцарском городе Базель.
Второй полуфинал шоу состоится 15 мая, а победитель конкурса станет известен в гранд-финале 17 мая. Как Ziferblat выступили в первом полуфинале Евровидения 2025 — смотрите видео в нашем материале.