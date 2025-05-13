От них чувствовался свет: в сети обсуждают выступление Ziferblat на Евровидении 2025

После выступления представителей Украины — группы Ziferblat — в первом полуфинале Евровидения 2025, соцсети буквально взорвались реакциями.

Пользователи обсуждают конкурсный номер артистов, их сценические образы, вокальное исполнение и общее впечатление от выступления украинцев в швейцарском Базеле.

Реакция сети на выступление Ziferblat на Евровидении 2025

Пользователи сети почти единогласно отмечают, что выступление Ziferblat с песней Bird of Pray было ярким и эффектным, а музыканты выложились на полную. Даже те, кто не были поклонниками группы, изменили свое впечатление.

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Еврофаны отметили вокал солиста Даниила Лещинского и костюмы в стиле 1970-х, над созданием которых работал дизайнер Иван Фролов.

Какой же красивый номер. Можно сказать, что Ziferblat по-настоящему открыли Евровидение 2025.

Это было невероятно! Цвета, сцена — вау!

Это было эффектно, молодцы.

Как же круто что Украина может быть и такой. Ziferblat — молодцы, выложились на полную.

Я была их хейтером, но ребята хорошо выступили. Хоть бы в финал прошли.

Голоса невероятные, они замечательные, чувствовался свет от них.

Волновались, но пока это было лучшее выступление. Красиво и стильно. Молодцы!

Это было очень хорошо!

Ziferblat создали сказочную атмосферу на сцене, выделились и запомнились!

Отметим, что сегодня, 13 мая, Евровидение 2025 стартовало в швейцарском городе Базель.

Второй полуфинал шоу состоится 15 мая, а победитель конкурса станет известен в гранд-финале 17 мая. Как Ziferblat выступили в первом полуфинале Евровидения 2025 — смотрите видео в нашем материале.

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