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От них чувствовался свет: в сети обсуждают выступление Ziferblat на Евровидении 2025

Ziferblat
Фото: Getty Images

После выступления представителей Украины — группы Ziferblat — в первом полуфинале Евровидения 2025, соцсети буквально взорвались реакциями.

Пользователи обсуждают конкурсный номер артистов, их сценические образы, вокальное исполнение и общее впечатление от выступления украинцев в швейцарском Базеле.

Реакция сети на выступление Ziferblat на Евровидении 2025

Пользователи сети почти единогласно отмечают, что выступление Ziferblat с песней Bird of Pray было ярким и эффектным, а музыканты выложились на полную. Даже те, кто не были поклонниками группы, изменили свое впечатление.

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  • Какой же красивый номер. Можно сказать, что Ziferblat по-настоящему открыли Евровидение 2025.
  • Это было невероятно! Цвета, сцена — вау!
  • Это было эффектно, молодцы.
  • Как же круто что Украина может быть и такой. Ziferblat — молодцы, выложились на полную.
  • Я была их хейтером, но ребята хорошо выступили. Хоть бы в финал прошли.
  • Голоса невероятные, они замечательные, чувствовался свет от них.
  • Волновались, но пока это было лучшее выступление. Красиво и стильно. Молодцы!
  • Это было очень хорошо!
  • Ziferblat создали сказочную атмосферу на сцене, выделились и запомнились!

Отметим, что сегодня, 13 мая, Евровидение 2025 стартовало в швейцарском городе Базель.

Второй полуфинал шоу состоится 15 мая, а победитель конкурса станет известен в гранд-финале 17 мая. Как Ziferblat выступили в первом полуфинале Евровидения 2025 — смотрите видео в нашем материале.

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Ziferblat, Евровидение 2025
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