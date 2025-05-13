Емоційне звернення: гурт Ziferblat подякував Європі зі сцени Євробачення 2025

Під час першого півфіналу Євробачення 2025, що відбувся 13 травня у швейцарському Базелі, український гурт Ziferblat виступив п’ятим із композицією Bird of Pray.

По завершенню виступу соліст гурту Даниїл Лещинський емоційно звернувся до європейської аудиторії зі словами подяки за підтримку України.

– Дякуємо, Європо, за вашу підтримку! Дякуємо дуже сильно! – сказав Даня з тремтінням у голосі.

Як виступив Ziferblat у першому півфіналі Євробачення 2025

Цьогорічний виступ Ziferblat став результатом тривалої підготовки: пісню було частково змінено, у номер додано нову хореографію та візуальні ефекти. Над постановкою працювала режисерка Марія Коростельова, відома за співпрацею з Kazka, Аліною Паш, Krutь та іншими артистами.

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У півфіналі глядачі побачили нову сценографію з неоновими променями, димовими ефектами та феєрверками. Костюми у стилі 1970-х створив український дизайнер Іван Фролов. Він розробив для кожного учасника сценічний образ у власному кольорі.

За словами гітариста гурту Валентина Лещинського, на підготовку до виступу в Базелі колектив витратив два місяці. За цей час змінилися як візуальні деталі шоу, так і сам аранжування пісні.

Другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться у четвер, 15 травня, а гранд-фінал – у суботу, 17 травня.

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