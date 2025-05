Невеста Безоса устроила девичник в Париже с Ким Кардашьян и Кэти Перри

Невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес отпраздновала приближение свадьбы роскошным девичником в самом сердце Парижа. Праздничный ужин состоялся 15 мая в ресторане Lafayette’s, собрав близких подруг звезды.

Звездный девичник Лорен Санчес — как все прошло

Как сообщают инсайдеры, атмосфера была “очень расслабленной и по-парижски утонченной”. В девичнике приняли участие 13 гостей, среди которых Ким Кардашьян, Кэти Перри, Крис Дженнер и Ева Лонгория.

По словам очевидцев, Санчес выбрала для события элегантное белое пальто с золотыми пуговицами. Ким Кардашьян появилась в бронзовом корсете и леггинсах, а Кэти Перри — в розовом платье в стиле ампир с корсетным верхом.

Гости наслаждались эспрессо-мартини и устроили танцы в честь будущей невесты. В завершение вечера Санчес получила сюрприз — торт с ванильной меренгой.

В своем Instagram Санчес поделилась черно-белыми фото с памятного события, сделанными на крыше и в самом ресторане.

— “Навсегда” начинается с дружбы с женщинами, которые поддерживали меня, освещали мой путь в темные времена и оставили след в моем сердце, — подписала фотографии Лорен.

Свои сториз Санчес дополнила фото праздничного меню. Гости наслаждались жареным цыпленком, норвежским лососем, салатом Цезарь, пастой с грибами и запеченным куриным филе.

Отношения Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Напомним, что Санчес и Безос обручились в мае 2023 года во время отдыха на юге Франции. Свадьба должна состояться в июне на яхте Koru стоимостью $500 млн недалеко от Венеции. Приглашения уже разосланы, а список гостей обещает быть звездным.

Этот год для Санчес уже проходит довольно насыщенно. Кроме подготовки к свадьбе, она возглавила женскую космическую миссию с участием Кэти Перри, а также издала первую детскую книгу The Fly Who Flew to Space о мухе, которая случайно оказалась в космосе.

У Джеффа Безоса четверо детей от бывшей жены Маккензи Скотт, а Лорен Санчес воспитывает троих детей от предыдущих отношений.

