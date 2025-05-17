Италию на Евровидении 2025 представил глэм-рокер Лучио Корси — видео выступления
Италию на Евровидении 2025 в Базеле представил Лучио Корси (Lucio Corsi). Он вышел на сцену в финале конкурса под номером 14.
Отметим, что Италия является одной из стран Большой пятерки, поэтому Лучио Корси автоматически прошел в финал Евровидения 2025.
Lucio Corsi (Лучио Корси): биография представителя Италии на Евровидении 2025
Лучио Корси — 31-летний певец и автор песен из Тосканы, известный своей уникальной музыкальной стилистикой, сочетающей глэм-рок с сюрреалистическими текстами. Его творческий путь начался еще в юном возрасте. После школы он переехал в Милан, где выпустил свои первые мини-альбомы Vetulonia Dakar и Altalena Boy.
В 2017 году Корси выпустил концептуальный альбом Bestiario musicale, посвященный животным его родного региона, а в 2023 году — альбом La gente che sogna. Его хит Tu Sei Il Mattino стал саундтреком к сериалу Жизнь Карло (Vita da Carlo) на Paramount+.
Лучио Корси — Volevo essere un duro: о чем песня
Композиция Volevo essere un duro раскрывает историю человека, который стремится выглядеть сильным, но на самом деле испытывает сомнения и неуверенность. Она передает внутреннюю борьбу между внешним образом и настоящими эмоциями. Сам Лучио Корси отмечает, что эта песня для него очень личная и отражает его жизненный опыт.
Лучио Корси — Volevo essere un duro: перевод песни Я хотел быть крутым
Я хотел быть крутым
Я хотел быть крутым
Который не заботится о будущем
Роботом, борцом сумо
Мелким дилером в бегстве от волкодава
На вокзале Болоньи
Курицей, несущей золотые яйца
Но я никто.
Я не родился с суровым лицом
Я даже боюсь темноты
Если я сражаюсь, то проигрываю.
Так что мне подкрашивают глаза черным
Но я никогда не терял времени
Это он меня оставил позади
Жизнь — это игра для детей.
Так говорила мама, а я падал с деревьев.
Как жесток мир для обычных людей
У которых мало любви вокруг или слишком темные очки
Я хотел быть крутым
Который не заботится о будущем, нет.
Роботом, чемпионом в соревновании по плевкам,
Карманником, ждущим в темноте,
Королем Порта Портезе
Сорокой-воровкой, крадущей твою веру.
Жизнь — это игра для детей.
Так говорила мама, а я падал с деревьев.
Как жесток мир для обычных людей.
У которых мало любви вокруг или слишком темные очки
Я хотел быть крутым
Но я никто
Белый пояс по дзюдо
Вместо звезды — чихание
Солнышки в очках сказали мне: Осторожней со светом
И что луны без кратеров — это обман
Потому что в конце концов нет смысла бежать от своих страхов
Жизнь — это игра для детей.
Я, я хотел быть крутым
Но я никто.
Я всего лишь Лучио
Я всего лишь Лучио