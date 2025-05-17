Італію на Євробаченні 2025 представив глем-рокер Лучіо Корсі – відео виступу

Італію на Євробаченні 2025 у Базелі представив Лучіо Корсі (Lucio Corsi). Він вийшов на сцену у фіналі конкурсу під номером 14.

Зазначимо, що Італія є однією з країн Великої п’ятірки, тому Лучіо Корсі автоматично пройшов до фіналу Євробачення 2025.

Lucio Corsi (Лучіо Корсі): біографія представника Італії на Євробаченні 2025

Лучіо Корсі – 31-річний співак і автор пісень із Тоскани, відомий своєю унікальною музичною стилістикою, що поєднує глем-рок із сюрреалістичними текстами. Його творчий шлях розпочався ще в юному віці. Після школи він переїхав до Мілану, де випустив свої перші мініальбоми Vetulonia Dakar і Altalena Boy.

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У 2017 році Корсі випустив концептуальний альбом Bestiario musicale, присвячений тваринам його рідного регіону, а в 2023 році – альбом La gente che sogna. Його хіт Tu Sei Il Mattino став саундтреком до серіалу Життя Карло (Vita da Carlo) на Paramount+.

Лучіо Корсі – Volevo essere un duro: про що пісня

Композиція Volevo essere un duro розкриває історію людини, яка прагне мати сильний вигляд, але насправді відчуває сумніви та невпевненість. Вона передає внутрішню боротьбу між зовнішнім образом і справжніми емоціями. Сам Лучіо Корсі зазначає, що ця пісня для нього дуже особиста і відображає його життєвий досвід.

Лучіо Корсі – Volevo essere un duro: переклад пісні Я хотів бути крутим

Я хотів бути крутим

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього

Роботом, борцем сумо

Дрібним дилером у втечі від вовкодава

На вокзалі Болоньї

Куркою, що несе золоті яйця

Але я ніхто

Я не народився з обличчям суворого

Я навіть боюся темряви

Якщо б’юся, то програю

Тож мені підфарбовують очі чорним

Але я ніколи не втрачав часу

Це він мене залишив позаду

Жити життя – це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Який же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього, ні

Роботом, чемпіоном у змаганні з плювків,

Кишеньковим злодієм, що чекає в темряві,

Королем Порта Портезе

Сорокою-злодійкою, що краде твою віру

Жити життя – це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Як же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Але я ніхто

Білий пояс з дзюдо

Замість зірки – чхання

Соняхи в окулярах сказали мені: Обережно зі світлом

І що місяці без кратерів – це обман

Бо врешті-решт немає сенсу тікати від своїх страхів

Жити життя – це гра для дітей

Я, я хотів бути крутим

Але я ніхто

Я – лише Лучіо

Я – лише Лучіо

Lucio Corsi – Volevo essere un duro на Євробаченні 2025: відео виступу

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