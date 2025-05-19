Как будто из другой жизни: Дорофеева умилила фанов архивными фото

Певица Надя Дорофеева устроила для поклонников сеанс ностальгии по временам существования группы Время и стекло. Таким образом она поздравила своего экс-коллегу по дуэту Позитива (Алексей Завгородний) с днем рождения.

Надя Дорофеева показала архивные фото с Позитивом

По случаю праздника звезда опубликовала подборку совместных снимков — с фотосессий и не только. На первых двух артисты устроили обмен образами — Алексей предстал в роли Нади, а сама она в роли Позитива.

— Леш, каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня дурацкими архивными фото, в этот раз я подготовилась лучше, — с юмором подписала снимки Надя, добавив эмодзи улыбающегося бесенка.

В комментарии пришел сам именник, признав, что у певицы удалось справиться с задачей. Забавные фото погрузили фанатов в воспоминания и вдохновили на признание.

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На первых фото — Позитивная Надежда и Надежный Позитив.

Ну, как же это мило!

Какие фотки классные! Вы — лучшие!

Эти невероятные люди сделали мое детство лучшим!

Это просто лучший архив эвер!

Даже немного слезу пустил… Это как будто из другой жизни… Прекрасные, беззаботные времена. Желаю успехов!

Также в комментариях поклонники призывают Дорофееву и Позитива записать новый совместный трек, поскольку она в шутку пожаловалась, что “уже не может” петь композицию Дим.

Напомним, что группа Время и стекло прекратила существование в 2020-м. До этого Надежда и Алексей работали вместе десять лет. Сейчас каждый из артистов продолжает развивать сольную карьеру.

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