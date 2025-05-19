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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Неначе з іншого життя: Дорофєєва розчулила фанів архівними фото

Позитив та Дорофєєва
Фото: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва влаштувала для шанувальників сеанс ностальгії за часами існування гурту Время и стекло. У такий спосіб вона привітала свого ексколегу за дуетом Позитива (Олексій Завгородній) з днем народження.

Надя Дорофєєва показала архівні фото з Позитивом

З нагоди свята зірка опублікувала підбірку спільних знімків – з фотосесій і не тільки. На перших двох артисти влаштували обмін образами – Олексій постав у ролі Наді, а сама вона у ролі Позитива.

– Льош, кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще, – з гумором підписала знімки Надя, додавши емодзі бісенятка, що посміхається.

У коментарі прийшов сам іменник, визнавши, що в співачки вдалося впоратися із завданням. Кумедні фото занурили фанатів у спогади та надихнули на зізнання.

Зараз дивляться
  • На перших фото – Позитивна Надія та Надійний Позитив.
  • Ну, як же це мило!
  • Які фотки класні! Ви – найкращі!
  • Ці неймовірні люди зробили моє дитинство найкращим!
  • Це просто кращий архів евер!
  • Навіть трохи сльозу пустив… Це неначе з іншого життя… Чудові, безтурботні часи. Бажаю успіхів!

Також в коментарях прихильники закликають Дорофєєву та Позитива записати новий спільний трек, оскільки вона жартома пожалілася, що “вже не може” співати композицію Дим.

Нагадаємо, що гурт Время и стекло припинив існування у 2020-му. До цього Надія та Олексій працювали разом десять років. Зараз кожен з артистів продовжує розвивати сольну карʼєру.

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