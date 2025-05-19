Неначе з іншого життя: Дорофєєва розчулила фанів архівними фото
Співачка Надя Дорофєєва влаштувала для шанувальників сеанс ностальгії за часами існування гурту Время и стекло. У такий спосіб вона привітала свого ексколегу за дуетом Позитива (Олексій Завгородній) з днем народження.
Надя Дорофєєва показала архівні фото з Позитивом
З нагоди свята зірка опублікувала підбірку спільних знімків – з фотосесій і не тільки. На перших двох артисти влаштували обмін образами – Олексій постав у ролі Наді, а сама вона у ролі Позитива.
– Льош, кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще, – з гумором підписала знімки Надя, додавши емодзі бісенятка, що посміхається.
У коментарі прийшов сам іменник, визнавши, що в співачки вдалося впоратися із завданням. Кумедні фото занурили фанатів у спогади та надихнули на зізнання.
- На перших фото – Позитивна Надія та Надійний Позитив.
- Ну, як же це мило!
- Які фотки класні! Ви – найкращі!
- Ці неймовірні люди зробили моє дитинство найкращим!
- Це просто кращий архів евер!
- Навіть трохи сльозу пустив… Це неначе з іншого життя… Чудові, безтурботні часи. Бажаю успіхів!
Також в коментарях прихильники закликають Дорофєєву та Позитива записати новий спільний трек, оскільки вона жартома пожалілася, що “вже не може” співати композицію Дим.
Нагадаємо, що гурт Время и стекло припинив існування у 2020-му. До цього Надія та Олексій працювали разом десять років. Зараз кожен з артистів продовжує розвивати сольну карʼєру.