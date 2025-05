Случайная находка: в Париже нашли украденный почти 40 лет назад бюст Джима Моррисона

Бюст солиста группы The Doors Джима Моррисона, похищенный с его могилы на кладбище Пер-Лашез в Париже еще в 1988 году, неожиданно обнаружили во время полицейского обыска.

Нашли украденный бюст Джима Моррисона

Как сообщила прокуратура Парижа, находка произошла случайно в рамках другого расследования. Подробности об обстоятельствах не разглашаются.

Пока полиция не сообщает, вернут ли бюст на могилу. Но даже без него место последнего пристанища Джима Моррисона остается одной из самых известных и популярных локаций в мире.

Скульптуру весом более 130 кг создал хорватский художник Младен Микулин. Установили ее в 1981 году к десятой годовщине смерти Моррисона. Однако уже через несколько лет бюст начал страдать от действий фанатов — его обрисовывали граффити, откалывали куски на сувениры, а впоследствии — похитили.

Кто такой Джим Моррисон

Джим Моррисон — американский музыкант, поэт и фронтмен легендарной рок-группы The Doors. Он стал символом поколения 1960-х, известный своим глубоким голосом, харизматичными выступлениями и поэтическими текстами. Среди хитов группы — Light my fire, Riders on the storm, People are strange, The end и другие.

Моррисон переехал в Париж в начале 1971 года и в том же году, в возрасте 27 лет, был найден мертвым. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность, однако вскрытия не проводили. Музыкант имел длительные проблемы с наркотиками и алкоголем.

Несмотря на большое количество знаменитостей, похороненных на Пер-Лашез, среди которых Фредерик Шопен, Эдит Пиаф, Оскар Уайльд и Сара Бернар, именно могила Моррисона стала настоящим местом паломничества. Каждый год ее посещают миллионы туристов, в том числе и те, кто родился уже после его смерти.

Поклонники до сих пор оставляют на Пер-Лашез надписи с подсказками, как найти могилу, цитаты из песен, лозунги вроде Jim lives (Джим жив). Некоторые ведут себя вызывающе — курят, пьют и шумят, подражая духу кумира.

К слову, в начале апреля стало известно, что умер актер Вэл Килмер, одной из самых выдающихся работ которого считается роль именно Джима Моррисона в байопике The Doors 1991 года.

Источник : NYT

