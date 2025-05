Випадкова знахідка: у Парижі знайшли вкрадений майже 40 років тому бюст Джима Моррісона

Бюст соліста гурту The Doors Джима Моррісона, викрадений з його могили на кладовищі Пер-Лашез у Парижі ще 1988 року, несподівано виявили під час поліцейського обшуку.

Знайшли вкрадений бюст Джима Моррісона

Як повідомила прокуратура Парижа, знахідка сталася випадково в межах іншого розслідування. Подробиць щодо обставин не розголошують.

Поки поліція не повідомляє, чи повернуть бюст на могилу. Але навіть без нього місце останнього прихистку Джима Моррісона залишається однією з найвідоміших та найпопулярніших локацій у світі.

Скульптуру вагою понад 130 кг створив хорватський митець Младен Мікулін. Встановили її у 1981 році до десятої річниці смерті Моррісона. Однак вже за кілька років бюст почав потерпати від дій фанатів – його обмальовували графіті, відколювали шматки на сувеніри, а згодом – викрали.

Хто такий Джим Моррісон

Джим Моррісон – американський музикант, поет і фронтмен легендарного рок-гурту The Doors. Він став символом покоління 1960-х, відомий своїм глибоким голосом, харизматичними виступами та поетичними текстами. Серед хітів гурту – Light my fire, Riders on the storm, People are strange, The end та інші.

Моррісон переїхав до Парижа на початку 1971 року і того ж року, у віці 27 років, був знайдений мертвим. Офіційна причина смерті – серцева недостатність, проте розтину не проводили. Музикант мав тривалі проблеми з наркотиками та алкоголем.

Попри велику кількість знаменитостей, похованих на Пер-Лашез, серед яких Фредерік Шопен, Едіт Піаф, Оскар Вайльд і Сара Бернар, саме могила Моррісона стала справжнім місцем паломництва. Щороку її відвідують мільйони туристів, зокрема й ті, хто народився вже після його смерті.

Шанувальники досі залишають на Пер-Лашез написи з підказками, як знайти могилу, цитати з пісень, гасла на кшталт Jim lives (Джим живий). Дехто поводиться зухвало – курить, п’є та галасує, наслідуючи дух кумира.

До слова, на початку квітня стало відомо, що помер актор Вел Кілмер, однією з найвизначніших робіт якого вважається роль саме Джима Моррісона у байопіку The Doors 1991 року.

