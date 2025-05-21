Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому з’явився у формі ЗСУ: Це звання носять найкращі

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво прокоментував свою появу у військовій формі, яка викликала хвилю обговорень у соцмережах і медіа. Дехто навіть припустив, що кулінар мобілізувався, тож Ектор вирішив все прояснити.

– Бути українським воїном – велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити, — написав ресторатор.

Що Ектор Хіменес-Браво робить у війську

За словами судді реаліті МастерШеф, він міг би приєднатися до іноземного легіону, однак обрав інший шлях — співпрацю з 429 окремим полком безпілотних систем Ахіллес, бійців якого підтримує вже давно.

Хіменес-Браво пройшов спеціальний вишкіл разом із підрозділом, щоб краще зрозуміти його роботу та проблематику зсередини.

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– Я буду представляти полк Ахіллес, братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, щоб допомагати із забезпеченням, – запевнив шеф-кухар.

Командир формування Юрій Федоренко уточнив, що через правові обмеження іноземці не можуть мобілізуватися до 429 полку, однак для Ектора знайшли іншу форму участі. Він стане частиною позаштатної команди Ахіллеса. Водночас командир полку зазначив, що потенціал ресторатора як бійця – на висоті.

– Попри все, війна не закінчується, і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє! – додав Федоренко.

Ектор Хіменес-Браво також заспокоїв шанувальників кулінарного реаліті, запевнивши, що не залишає проєкт.

До слова, якщо ви пропустили 12-й випуск та не знаєте, хто покинув МастерШеф 15, перегляньте матеріал Фактів ICTV.