Голос Дарта Вейдера в Fortnite сгенерировал ИИ — профсоюз актеров подал жалобу

Профсоюз актеров SAG-AFTRA подал жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям США на компанию Llama Productions, принадлежащую Epic Games.

Причина — использование в игре Fortnite голоса Дарта Вейдера, которого десятилетиями озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Разработчики воссоздали звучание актера с помощью искусственного интеллекта на основе архивных записей, но без согласования с профсоюзом.

В Fortnite Темный лорд появился на прошлой неделе как новый босс режима Battle Royale. Игроки могут взаимодействовать с ним и даже разговаривать.

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Заявление SAG-AFTRA и позиция семьи актера

В заявлении SAG-AFTRA говорится, что Epic Games заменила живых актеров технологиями ИИ для нового мини-сезона Fortnite, посвященного Звездным войнам, который стартовал на прошлой неделе. При этом компания якобы не сообщила о своих намерениях и не провела переговоры об условиях использования голоса.

Джеймс Эрл Джонс, умерший в 2024 году в возрасте 93 лет, еще при жизни согласился на использование архивных записей своего голоса для создания цифровой копии, в частности для будущих проектов Lucasfilm. Его семья также дала разрешение на использование голоса в Fortnite.

— Джеймс Эрл считал, что голос Дарта Вейдера является неотделимым от истории Звездных войн, и всегда хотел, чтобы фанаты всех поколений могли в дальнейшем его слышать, — отметили родные Джонса.

По словам Disney, Lucasfilm и Epic, технология используется без хранения голосовых записей или транскрипций. Впрочем, профсоюз считает, что разрешение семьи не отменяет необходимости согласования с ней.

— Мы поддерживаем право наших членов и их наследников контролировать использование цифровых копий. Но мы также обязаны защищать право на переговоры об условиях, при которых голоса актеров заменяются ИИ, — отметили в SAG-AFTRA.

Напомним, актеры из профсоюза бастуют против ряда гейм-студий, в том числе и против Llama Productions, еще с 16 июля 2024 года. На прошлой неделе компании предложили “окончательный вариант” нового контракта. В нем, в частности, был изъят пункт о единовременной оплате за неограниченное использование ИИ-контента. Теперь актеры, которые дают согласие на создание цифрового дублера, должны получать гонорар, эквивалентный оплате за обычную работу.

Источник : Variety

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