Элтон Джон угрожает судом из-за планов британского правительства по ИИ

Певец и композитор Элтон Джон выступил с жесткой критикой в адрес правительства Великобритании из-за предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве.

Они могут позволить компаниям из сферы искусственного интеллекта использовать защищенные произведения без разрешения их авторов.

Элтон Джон резко высказался о британском правительстве

Артист заявил, что подобные инициативы являются “уголовным преступлением” и такими, что “лишают молодых людей их наследия и источника дохода”.

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— Правительство ведет себя, как абсолютные неудачники. Это преступление, я очень зол, — сказал Джон, добавив, что в случае принятия таких изменений он готов подать в суд на министров.

Музыкант также раскритиковал министра по цифровым технологиям Питера Кайла, назвав его “немного глупым”. На прошлой неделе Кайла обвинили в чрезмерной близости к крупным технологическим компаниям. Это произошло после анализа, который выявил резкий рост количества встреч министерства с Google, Amazon, Apple и Meta с момента победы Лейбористской партии на выборах в июле 2024 года.

Что предлагает правительство

Элтон Джон сделал свое заявление накануне голосования в Палате лордов по новой поправке, предложенной независимым депутатом Бибан Кидрон. Она требует, чтобы компании из сферы искусственного интеллекта открыто сообщали об использовании защищенных авторским правом произведений. Это позволило бы авторам требовать лицензионную оплату за использование своего контента.

На прошлой неделе эту поправку уже поддержали в Палате лордов большинством голосов. Однако правительство позже отменило ее в Палате общин, что вызвало новую волну споров вокруг законопроекта о данных.

— Я чувствую себя преданным. Лорды проголосовали, большинство было за нас, а правительство просто отмахнулось. Мол, старики, как я, могут себе позволить бороться, — возмутился Джон.

Сейчас правительство рассматривает несколько вариантов того, как регулировать использование авторских прав в сфере ИИ. Один из них — разрешить компаниям тренировать свои модели на чужих произведениях без разрешения авторов, если те не высказали возражения. По словам источника, близкого к министру Питеру Кайлу, этот вариант больше не является основным, хотя до сих пор остается среди возможных.

Другие варианты, которые рассматриваются:

оставить нынешнюю ситуацию без изменений;

обязать компании получать лицензии;

предоставить им полное разрешение без возможности отказа для создателей.

В ответ на критику представитель правительства заявил, что никакие изменения не будут приняты, “пока не будет уверенности, что они работают в пользу авторов”. Также правительство пообещало подготовить экономическую оценку влияния предложений, которая учтет “широкий спектр аргументов с обеих сторон”.

Источник : The Guardian

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