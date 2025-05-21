Голос Дарта Вейдера в Fortnite згенерував ШІ – профспілка акторів подала скаргу

Профспілка акторів SAG-AFTRA подала скаргу до Національної ради з трудових відносин США на компанію Llama Productions, що належить Epic Games.

Причина – використання в грі Fortnite голосу Дарта Вейдера, якого десятиліттями озвучував Джеймс Ерл Джонс. Розробники відтворили звучання актора за допомогою штучного інтелекту на основі архівних записів, але без погодження з профспілкою.

У Fortnite Темний лорд з’явився минулого тижня як новий бос режиму Battle Royale. Гравці можуть взаємодіяти з ним і навіть розмовляти.

Зараз дивляться

Заява SAG-AFTRA та позицію родини актора

У заяві SAG-AFTRA йдеться, що Epic Games замінила живих акторів технологіями ШІ для нового мінісезону Fortnite, присвяченого Зоряним війнам, який стартував минулого тижня. При цьому компанія нібито не повідомила про свої наміри та не провела переговори щодо умов використання голосу.

Джеймс Ерл Джонс, що помер у 2024 році у віці 93 років, ще за життя погодився на використання архівних записів свого голосу для створення цифрової копії, зокрема для майбутніх проєктів Lucasfilm. Його родина також дала дозвіл на використання голосу у Fortnite.

– Джеймс Ерл вважав, що голос Дарта Вейдера є невіддільним від історії Зоряних війн, і завжди хотів, щоб фанати всіх поколінь могли надалі його чути, – наголосили рідні Джонса.

За словами Disney, Lucasfilm та Epic, технологія використовується без зберігання голосових записів чи транскрипцій. Втім, профспілка вважає, що дозвіл родини не скасовує необхідності узгодження з нею.

– Ми підтримуємо право наших членів та їхніх спадкоємців контролювати використання цифрових копій. Але ми також зобов’язані захищати право на переговори щодо умов, за яких голоси акторів замінюються ШІ, – зазначили в SAG-AFTRA.

Нагадаємо, актори з профспілки страйкують проти низки гейм-студій, зокрема й проти Llama Productions, ще з 16 липня 2024 року. Минулого тижня компанії запропонували “остаточний варіант” нового контракту. У ньому зокрема було вилучено пункт про одноразову оплату за необмежене використання ШІ-контенту. Тепер актори, які дають згоду на створення цифрового дублера, мають отримувати гонорар, еквівалентний оплаті за звичайну роботу.

Джерело : Variety

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.