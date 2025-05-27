В Каннах наградили фильм Дикинсона, где сыграла украинка Химчук

Фильм британского актера и режиссера Харриса Дикинсона Морской еж (Urchin) получил награду Международной федерации кинопрессы (приз ФИПРЕССИ) на Каннском фестивале 2025.

Одну из ролей в этой ленте сыграла украинская актриса Карина Химчук (Ты меня любишь?, Короли рэпа).

Фильм Дикинсона, в котором снялась украинка, получил приз в Каннах

Спецнаграду Международной федерации кинопрессы вручают, чтобы способствовать развитию киноискусства и поощрять молодых режиссеров. Дебютный фильм Дикинсона забрал приз в секции Особый взгляд.

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В сюжете ленты Морской еж показана история бездомного мужчины по имени Майк, который борется с зависимостью. Главные роли сыграли актеры Фрэнк Диллейн, Меган Нортэм и Амр Вакед. Украинская актриса Карина Химчук воплотила роль подруги и коллеги главного героя по имени Рамона.

— Моя героиня очень прямолинейная, брутальная, нестандартная. Ее было очень интересно играть, учитывая ее фриковатость. Харрис говорил, что списал эту героиню со своей подруги. Это воплощение живого человека. Мне было интересно ее играть, — рассказала Химчук в комментарии Vogue.

По мнению жюри, режиссерский дебют Дикинсона — это “мощный фильм, который является сложным исследованием характера бездомного, который борется с зависимостью. Мы глубоко погружаемся в цикл саморазрушения, показанный с искренностью, аутентичностью и настоящей эмпатией”.

В главной конкурсной программе приз ФИПРЕССИ получила лента бразильского режиссера Клебера Мендонса Филью Тайный агент (O Agente Secreto). А в секции Неделя критики — Момоко Сето с работой Planètes.

Источник : Variety

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