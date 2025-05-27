У Каннах нагородили фільм Дікінсона, де зіграла українка Химчук

Фільм британського актора та режисера Гарріса Дікінсона Морський їжак (Urchin) отримав нагороду Міжнародної федерації кінопреси (приз ФІПРЕССІ) на Каннському фестивалі 2025.

Одну з ролей у цій стрічці зіграла українська акторка Карина Химчук (Ти мене любиш?, Королі репу).

Фільм Дікінсона, в якому знялася українка, отримав приз в Каннах

Спецнагороду Міжнародної федерації кінопреси вручають, щоб сприяти розвитку кіномистецтва та заохочувати молодих режисерів. Дебютний фільм Дікінсона забрав приз у секції Особливий погляд.

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У сюжеті стрічки Морський їжак показано історію бездомного чоловіка на ім’я Майк, який бореться із залежністю. Головні ролі зіграли актори Френк Діллейн, Меган Нортем та Амр Вакед. Українська акторка Карина Химчук втілила роль подруги і колеги головного героя на ім’я Рамона.

– Моя героїня дуже прямолінійна, брутальна, нестандартна. Її було дуже цікаво грати з огляду на її фрикуватість. Гарріс казав, що списав цю героїню зі своєї подруги. Це втілення живої людини. Мені було цікаво її грати, – розповіла Химчук у коментарі Vogue.

На думку журі, режисерський дебют Дікінсона – це “потужний фільм, який є складним дослідженням характеру безхатченка, що бореться із залежністю. Ми глибоко занурюємося в цикл саморуйнування, показаний зі щирістю, автентичністю і справжньою емпатією”.

У головній конкурсній програмі приз ФІПРЕССІ отримала стрічка бразильського режисера Клебера Мендонса Філью Таємний агент (O Agente Secreto). А у секції Тиждень критики – Момоко Сето з роботою Planètes.

Джерело : Variety

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