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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

В шубе made in Ukraine: Бейонсе снова поддержала украинских дизайнеров

Бейонсе
Фото: Getty Images

Американская суперзвезда Бейонсе появилась на сцене в шубе от украинского бренда Cultnaked во время своего тура Cowboy Carter.

Это уже не впервые певица выбирает для концертов вещи от украинских дизайнеров. Ранее артистка неоднократно красовалась в наряде от модельера Ивана Фролова.

Бейонсе надела шубу от украинского бренда

Роскошный эко-мех стал частью ее образа в духе современного вестерна, дополнив ковбойскую шляпу, кожаный комбинезон и высокие ботфорты с бахромой.

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Шубу, которую выбрала для выступления Бейонсе, создал бренд Cultnaked, основанный львовянкой Мэри Фуртас. Сегодня дизайнер живет в Лондоне, однако бренд позиционирует себя как украинский и производит вещи в Украине, опираясь на этическое производство и slow fashion, то есть противопоставление массовому производству.

В комментариях под постом с видео выступления певицы, представители бренда подтвердили, что шуба создана из искусственного меха.

К слову, Cultnaked специализируется на эффектных нарядах для особых выходов. В число поклонниц бренда входят бразильская супермодель Алессандра Амброзио, светские львицы Кайли и Кендалл Дженнер, певица Ариана Гранде, актриса Марго Робби, а теперь еще и Бейонсе.

Напомним, что дизайнер Иван Фролов, чей талант также ценит артистка, создал сценические образы для представителей Украины на Евровидении 2025 — группы Ziferblat. Наряды символизировали тех самых птичек надежды, о которых коллектив спел на песенном конкурсе.

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Бейонсе
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