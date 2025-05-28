Тело осталось на оккупированной территории: Федишин рассказала о потере брата на войне

Певица Ирина Федишин рассказала о потере двоюродного брата на войне. Роман Климкович погиб 10 февраля 2023 года в бою под Соледаром Донецкой области.

Ирина Федишин о гибели брата

Певица поделилась, что тело ее брата осталось на оккупированной Россией территории, его не нашли из-за активных боевых действий.

— Знаю, что ребята там как-то пытались достать его, но ничего не получилось. Конечно, мы также бились в поисках, звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела. Говорили: ждите-ждите, — рассказала Федишин.

По словам Ирины, она часто вспоминает брата, ведь у них были очень теплые отношения с самого детства.

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— Не прожил он эту жизнь. Ушел молодым, энергичным, как все ребята. В этом весь ужас этой войны. Он был очень светлым и позитивным. Он любил меня, я это очень чувствовала. Защищал меня, когда происходили скандалы, поддерживал меня, — сказала артистка.

Брат Федишин некоторое время жил в Чехии, а потом вернулся, потому что хотел реализовать себя в Украине. После начала полномасштабного вторжения он мобилизовался в ряды ВСУ добровольцем.

— Не ожидала, что это все так быстро произойдет. Последний раз я видела его 26 января, он был у меня на концерте в Трускавце, его отпустили на 10 дней. Мы с ним фотографировались, он еще забегал ко мне в гости, рассказывал о войне. А когда мы прощались в коридоре, я это очень запомнила, он меня обнимал, ну, где-то раза три, — вспомнила Ирина.

Федишин добавила, что боль, которую она чувствует, не дает ей опускать руки, а наоборот — побуждает изо всех сил помогать украинским военным, чтобы они живыми возвращались с фронта и потерь было меньше.

Источник : Маша Ефросинина

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