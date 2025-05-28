Тіло залишилося на окупованій території: Федишин розповіла про втрату брата на війні

Співачка Ірина Федишин розповіла про втрату двоюрідного брата на війні. Роман Климкович загинув 10 лютого 2023 року у бою під Соледаром Донецької області.

Ірина Федишин про загибель брата

Співачка поділилася, що тіло її брата залишилося на окупованій Росією території, його не знайшли через активні бойові дії.

– Знаю, що хлопці там якось намагалися дістати його, але нічого не вийшло. Звісно, ми також билися в пошуках, дзвонили всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла. Казали: чекайте-чекайте, – розповіла Федишин.

За словами Ірини, вона часто згадує брата, адже у них були дуже теплі стосунки з самого дитинства.

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– Не прожив він це життя. Пішов молодим, енергійним, як усі хлопці. У цьому все жахіття цієї війни. Він був дуже світлим і позитивним. Він любив мене, я це дуже відчувала. Захищав мене, коли ставалися скандали, підтримував мене, – сказала артистка.

Брат Федишин деякий час жив у Чехії, а потім повернувся, бо хотів реалізувати себе в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав ЗСУ добровольцем.

– Не очікувала, що це все так швидко станеться. Востаннє я бачила його 26 січня, він був у мене на концерті в Трускавці, його відпустили на 10 днів. Ми з ним фотографувалися, він ще забігав до мене в гості, розповідав про війну. А коли ми прощалися в коридорі, я це дуже запам’ятала, він мене обіймав, ну, десь рази три, – пригадала Ірина.

Федишин додала, що біль, який вона відчуває, не дає їй опускати руки, а навпаки – спонукає з усіх сил допомагати українським військовим, щоб вони живими поверталися з фронту і втрат було менше.

Джерело : Маша Єфросиніна

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