Без лишних глаз попрощаемся: экс-жена Нелипы объяснила, почему не приехала на похороны

Тамара Нелипа, бывшая жена актера и военного Максима Нелипы, который погиб на фронте, объяснила, почему она вместе с детьми не приехала на похороны.

Сейчас семья шоумена находится в Израиле, куда они выехали из-за войны в марте 2022 года.

Почему семьи Максима Нелипы не было на похоронах

О гибели бывшего мужа Тамара узнала от сына Артема — ему написал двоюродный брат.

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Женщина говорит, что планировала приехать в Киев, чтобы попрощаться с Максимом, но решила поберечь дочь Марию, ведь неизвестно, как бы ее психика отреагировала на повышенное внимание во время церемонии.

— Сейчас многие меня спрашивают, почему нас не было на похоронах в Киеве. Отвечу: это невероятная травма и для меня, и для Маши. Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания. Но, надо сказать, уберечь все равно не получается: дети все читают, слышат, — сказала она.

Тамара отметила, что сын отправится в Киев, как только у него получится. Сейчас Артем служит в рядах израильских Вооруженных сил, поэтому для выезда из страны ему нужно разрешение от командования. А женщина вместе с дочерью планирует посетить могилу Нелипы в ближайшее время.

— Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся, — добавила Тамара.

Напомним, что Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Он служил в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, где был старшим лейтенантом и командиром роты. Похоронили Максима Нелипу на Байковом кладбище в Киеве.

Фото: Тамара Нелипа, Максим Нелипа

Источник : Обозреватель

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