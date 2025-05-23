В Киеве попрощались с Максимом Нелипой: как прошла церемония

В Киеве попрощались с телеведущим, актером и военнослужащим ВСУ Максимом Нелипой, который погиб 12 мая во время выполнения боевого задания.

Прощание с Максимом Нелипой — подробности

Церемония состоялась в ЦКИ Киевского политехнического института, где когда-то учился Максим. Проститься с ним пришли побратимы, коллеги, друзья, одногруппники и все, кто знал и любил его.

Кадрами с церемонии поделились ведущий Анатолий Анатолич и его жена, пиарщица Юла.

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— Боже, Боже, друг наш, так мы не договаривались встретиться… в последний раз. Слава герою! — написала Юлия.

— Покойся с миром, Макс, — добавил Анатолич.

Похоронят Максима Нелипу на Байковом кладбище в Киеве по просьбе его матери.

Почему на прощании не было семьи Максима Нелипы

Ранее сообщалось, что семья Максима, которая сейчас проживает в Израиле, не сможет приехать на похороны. Его сын Артем служит в армии ЦАХАЛ, а для выезда из страны требуется официальное разрешение. У Нелипы также остались дочь Мария и жена Тамара.

С началом полномасштабной войны Нелипа добровольно вступил в ряды теробороны, а затем присоединился к ВСУ. Служил в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, где был старшим лейтенантом и командиром роты. В январе 2024 года получил ранение, перенес три операции и вернулся на фронт.

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