Современный подход: Slavia призналась, почему не хочет свадьбы и когда ей рожать

Slavia (Ярослава Притула), которой недавно любимый сделал предложение в Дії, рассказала, почему не хочет свадьбу и будет ли брать фамилию мужа. Также певица призналась, когда ей рожать и как она готовится к появлению первенца на свет.

Slavia о свадьбе и предстоящих родах

Исполнительница планирует расписаться со своим возлюбленным Андреем Павлюком онлайн в Дії. По словам Slavia, они с избранником вообще не придают значения свадьбе и обручальным кольцам, сейчас для них самое важное — чувства и ожидание ребенка.

— Роспись онлайн — это был бы идеальный вариант. В Дії так и должно быть. Мне действительно нравится этот современный подход. Честное слово, мне совсем не хочется свадьбы. Наоборот, хочется побыстрее эту процедуру закончить, — поделилась экс-супруга Dzidzio.

После росписи певица возьмет двойную фамилию — Притула-Павлюк. Slavia с Андреем ожидают появления малыша в начале июня, мужчина тоже будет присутствовать на родах.

Сейчас смотрят

— Были в роддоме, смотрели палату, нам предлагали разные варианты, потому что у нас будут партнерские роды. И муж будет со мной несколько дней в роддоме. Собраны уже некоторые вещи, приобрели коляску. Детскую комнату мы не обустраивали, потому что у нас сейчас маленькая квартирка. Когда мы ее покупали, Андрей со мной советовался, что я хочу, и я просила покупать маленькую. Мы, путешествуя, очень любим останавливаться в отелях и любим такие компактные формы, — рассказала Slavia.

Исполнительница добавила, что сейчас чувствует себя прекрасно и даже продолжает заниматься спортом.

— Хожу в спортзал. Меня некоторые ругают, что не стоит. Но я могу ходить, хочу, чего мне просто лежать дома. Ясно, что сейчас мои асаны по йоге, пилатесу напоминают потуги (смеется). Но делаю то, что могу, разминаюсь, двигаюсь. Мне вообще нравится третий триместр, комфортно себя чувствую и получаю наслаждение, — поделилась Slavia.

Фото: Slavia

Источник : Коротко Про

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