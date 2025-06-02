Гайтана вперше з початку повномасштабної війни виступила в Україні: реакція мережі
Українська співачка Гайтана дала перший концерт у Києві під час повномасштабного вторгнення.
Вона виступила на фестивалі Покоління, де у різні дні хедлайнерами також стали співак Віталій Козловський, зокрема зі своїм хітом-поверненням Пінаколада, та легенда української естради Степан Гіга.
Гайтана дала перший концерт в Україні
За годину виступу на ВДНГ артистка заспівала для українців Шаленій, Самотня босса, Два вікна та інші відомі треки.
Глядачі із задоволенням підспівували та ділилися відео з виступу в сториз, які Гайтана поширила й на своїй сторінці в Instagram.
Попри кілька скандалів у які втрапляла співачка протягом своєї відсутності в Україні, шанувальники палко підтримали улюблену артистку та мріють про її тур країною.
- Скучили за її піснями та виступами реально! Це було класно!
- Це щастя, що Гайтана співає.
- Гайтані час анонсувати всеукраїнський тур, це було фантастично!
- Хочу на концерт! Коли наступний? Памʼятаю кожнісіньку пісню!
- Той рідкісний випадок, коли не треба перекладати хіти, – пишуть фанати, натякаючи на те, що артистка й раніше співала українською.
Щоправда, уже під час повномасштабки Гайтана робила у соцмережах дописи російською мовою, за що одразу потрапила під критику. Минулого літа вона дала концерт у Бішкеку, де також виконувала композиції з російськомовного репертуару, за що отримала додаткову порцію хейту.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення артистка перебувала за кордоном та рік мовчала у соцмережах. Також вона зробила паузу у творчості, бо їй була потрібна “повна тиша, щоб знову навчитися по-справжньому чути себе”.
Фото: Гайтана