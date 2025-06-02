Гайтана вперше з початку повномасштабної війни виступила в Україні: реакція мережі

Українська співачка Гайтана дала перший концерт у Києві під час повномасштабного вторгнення.

Вона виступила на фестивалі Покоління, де у різні дні хедлайнерами також стали співак Віталій Козловський, зокрема зі своїм хітом-поверненням Пінаколада, та легенда української естради Степан Гіга.

Гайтана дала перший концерт в Україні

За годину виступу на ВДНГ артистка заспівала для українців Шаленій, Самотня босса, Два вікна та інші відомі треки.

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Глядачі із задоволенням підспівували та ділилися відео з виступу в сториз, які Гайтана поширила й на своїй сторінці в Instagram.

Попри кілька скандалів у які втрапляла співачка протягом своєї відсутності в Україні, шанувальники палко підтримали улюблену артистку та мріють про її тур країною.

Скучили за її піснями та виступами реально! Це було класно!

Це щастя, що Гайтана співає.

Гайтані час анонсувати всеукраїнський тур, це було фантастично!

Хочу на концерт! Коли наступний? Памʼятаю кожнісіньку пісню!

Той рідкісний випадок, коли не треба перекладати хіти, – пишуть фанати, натякаючи на те, що артистка й раніше співала українською.

Щоправда, уже під час повномасштабки Гайтана робила у соцмережах дописи російською мовою, за що одразу потрапила під критику. Минулого літа вона дала концерт у Бішкеку, де також виконувала композиції з російськомовного репертуару, за що отримала додаткову порцію хейту.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення артистка перебувала за кордоном та рік мовчала у соцмережах. Також вона зробила паузу у творчості, бо їй була потрібна “повна тиша, щоб знову навчитися по-справжньому чути себе”.

Фото: Гайтана

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