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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Гайтана вперше з початку повномасштабної війни виступила в Україні: реакція мережі

перший концерт Гайтани

Українська співачка Гайтана дала перший концерт у Києві під час повномасштабного вторгнення.

Вона виступила на фестивалі Покоління, де у різні дні хедлайнерами також стали співак Віталій Козловський, зокрема зі своїм хітом-поверненням Пінаколада, та легенда української естради Степан Гіга.

Гайтана дала перший концерт в Україні

За годину виступу на ВДНГ артистка заспівала для українців Шаленій, Самотня босса, Два вікна та інші відомі треки.

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Глядачі із задоволенням підспівували та ділилися відео з виступу в сториз, які Гайтана поширила й на своїй сторінці в Instagram.

Попри кілька скандалів у які втрапляла співачка протягом своєї відсутності в Україні, шанувальники палко підтримали улюблену артистку та мріють про її тур країною.

  • Скучили за її піснями та виступами реально! Це було класно!
  • Це щастя, що Гайтана співає.
  • Гайтані час анонсувати всеукраїнський тур, це було фантастично! 
  • Хочу на концерт! Коли наступний? Памʼятаю кожнісіньку пісню!
  • Той рідкісний випадок, коли не треба перекладати хіти, – пишуть фанати, натякаючи на те, що артистка й раніше співала українською.

Щоправда, уже під час повномасштабки Гайтана робила у соцмережах дописи російською мовою, за що одразу потрапила під критику. Минулого літа вона дала концерт у Бішкеку, де також виконувала композиції з російськомовного репертуару, за що отримала додаткову порцію хейту.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення артистка перебувала за кордоном та рік мовчала у соцмережах. Також вона зробила паузу у творчості, бо їй була потрібна “повна тиша, щоб знову навчитися по-справжньому чути себе”.

Фото: Гайтана

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