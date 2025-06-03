Ник Фрост обещает новое прочтение образа Хагрида в сериале Гарри Поттер от HBO

Актер Ник Фрост, который сыграет Рубеуса Хагрида в новом сериале HBO о Гарри Поттере, заявил, что не собирается копировать легендарное исполнение роли Робби Колтрейна, но с уважением относится к образу.

Ник Фрост о роли Хагрида

Комментируя свое видение образа лесника Хогвартса, Фрост отметил, что “четко осознает, что было до него”, назвал игру Колтрейна удивительной, но вместе с тем заверил зрителей, что повтора не будет.

– Я постараюсь сделать что-то, не сказал бы, “другое”, потому что нужно быть уважительным к материалу, но в этом есть пространство для нюансов, – пояснил Ник Фрост.

Он добавил, что всегда воспринимал Хагрида как “замечательного, потерянного, жестокого, веселого, теплого ребенка”. Вместе с тем формат сериала, в котором одной книге будет посвящен один сезон, позволит ему глубже исследовать персонажа, считает актер. Фрост заверил, что уже не дождется возможности начать работу над проектом.

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Напомним, что HBO уже раскрыл главную интригу, назвав имена актеров, которые исполнят роли Гарри, Рона и Гермионы. До этого имена Доминика Маклафлина, Аластера Стаута и Арабеллы Стентон не были известны широкой публике, но это уже изменилось.

Также ранее было объявлено, что директора школы магии Дамблдора сыграет Джон Литгоу, Джанет МакТир воплотит в сериале образ профессора Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду, несмотря на непонимание поттероманов, выбран на роль преподавателя зельеварения Северуса Снейпа, Люк Таллон сыграет первого профессора по защите от темных искусств Квиринуса Квирела, а Пол Вайтгаус — смотрителя Хогвартса Аргуса Филча.

Шоураннером выступает Франческа Гардинер, а режиссером Марк Майлод (Наследники). Среди исполнительных продюсеров значится имя автора магической саги о приключениях мальчика, который выжил, Джоан Роулинг.

Источник : Variety

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